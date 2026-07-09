Решетилова подчеркнула, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит не только на обществе, но и на властях, политиках и информационной среде. Ситуацию прокомментировал и Кирилл Буданов.

Смотрите также: Камалия заявила о произволе ТЦК в отношении ее брата-инвалида и обратилась к президенту

Что сказала омбудсмен о конфликте с ТЦК во Львове?

Решетилова заявила, что не планирует давать комментарии журналистам по поводу конфликта на Сыхове во Львове, если основной акцент в вопросах будет сделан исключительно на действиях сотрудников ТЦК. По ее словам, в течение последнего года она отказывалась от интервью СМИ, которые, по ее мнению, освещали тему мобилизации преимущественно через призму проблем людей, не находящихся в армии.

Решетилова подчеркнула, что вопрос мобилизации требует системного пересмотра.

Однозначно правительство, военно-политическое руководство, местное самоуправление, которые уже столько лет не могут найти баланс между потребностями экономики и потребностями армии. Необходим полный пересмотр принципов бронирования, с которого должна начаться реформа мобилизации,

– сказала чиновница.

Она добавила, что для перемен недостаточно одной лишь политической воли – нужна также поддержка общества. В то же время омбудсмен раскритиковала политиков и чиновников, которые используют тему мобилизации для собственного пиара.

Отдельно Решетилова обратилась к представителям СМИ, блогерам и инфлюенсерам, призвав их оценить свой вклад в формирование Суспильного отношения к военным и работникам, обеспечивающим мобилизационные процессы.

Не чувствуете ли вы ни капли собственной ответственности за перекос информационного пространства в сторону интересов людей, не находящихся в армии? Понимаете ли вы, к чему ведет нагнетание ненависти к ТЦК, полиции, людям, осуществляющим мобилизационные мероприятия, без которых мы очень скоро увидим врага на пороге наших домов?

– сказала она.

Военный омбудсмен также обратилась к украинским защитникам, которые могли болезненно воспринять кадры из конфликтов вокруг ТЦК. Она отметила, что такие ситуации не имеют оправдания, но подчеркнула: большинство украинцев продолжают поддерживать военных.

"Дорогие военнослужащие, я не представляю, как вам тяжело и больно видеть эти кадры. Простите. Этому нет оправдания. Я просто хочу, чтобы вы знали: людей, которые благодарны вам за службу, которые знают, какую цену платите вы и ваши семьи за нашу жизнь, – больше. Несравненно больше. И мы рядом", – подытожила омбудсмен.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов также отреагировал на конфликт с участием сотрудников ТЦК во Львове.

Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове,

– заявил Буданов.

Напомним, вечером 8 июля во львовском микрорайоне Сыхов произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК во время мероприятий по оповещению. По предварительной информации очевидцев, конфликт начался после того, как сотрудники якобы задержали двух мужчин, одного из которых отвезли в районный центр комплектования.

Вокруг служебного автомобиля собрались люди, которые требовали отпустить другого мужчину, находившегося в машине. В сети сообщали, что во время инцидента автомобилю ТЦК повредили бампер, прокололи шины и пытались его опрокинуть.

После полуночи 9 июля во Львовской ОГА сообщили о проведении совещания с правоохранителями в связи с ситуацией в Сыхове. Глава области Максим Козицкий заявил, что всех лиц, которые могли совершать правонарушения или препятствовать работе военнослужащих, необходимо установить и привлечь к ответственности.

В то же время Львовский областной ТЦК и СП сообщили, что военнообязанного мужчину, из-за которого возник конфликт, направили на прохождение военно-врачебной комиссии. Также в ведомстве отметили, что проведут служебное расследование относительно правомерности действий во время оповещения.