Межі необхідної самооборони під час заходів з оповіщення

Подія на львівському Сихові вчергове показала, що конфлікти між службовцями ТЦК та цивільними не припиняються і часто призводять до поганих наслідків. Перекинута службова машина – це ще не найстрашніший наслідок такого конфлікту. Як розповів в інтерв'ю 24 Каналу військовий адвокат Роман Лихачов, в Україні необхідна оборона – це дійсно проблемне поняття.

За словами експерта, людина, звичайно, має право на самооборону. Якщо людину просто побили на вулиці невідомі особи, то вона може застосувати певний опір для відвернення шкоди. Але важливо пам'ятати, що за перевищення меж теж може наставати відповідальність.

Наприклад, ситуація: людину взяли за плечі, а вона у відповідь вдарила в обличчя так, що в іншої людини струс головного мозку. Це вже перевищення, що кваліфікується як нанесення тілесних ушкоджень. Бо якщо брали за плече, це не значить, що вже нанесли якісь ушкодження. То кожну ситуацію треба окремо розглядати,

– зауважив Роман Лихачов.

Львівський випадок – це вже не просто оборона, а масовий напад на службовців. Проте нерідко свої службові повноваження перевищують і самі військові, а постраждалий просто захищався. Лихачов каже, що такі випадки теж бували.

Адвокат радить у будь-якому випадку мати якісь докази щодо обставин конфлікту. Це допомагає визначити, чи дійсно було перевищення меж необхідної оборони, чи це прямий напад на службовців, чи поліціянтів.

Такими доказами, за словами Романа Лихачова, може бути, до прикладу, зняте на телефон відео, або записи з відеокамер, які розташовані.

Я завжди проти фізичного насильства з обох боків. І дійсно, я бачу, як лопатами починають бити військовослужбовців ТЦК. Ми розуміємо, що це теж неправомірні дії. І знову ж таки, я завжди раджу представникам територіальних центрів і поліції все проводити під відео, повинні працювати бодікамери,

– уточнив експерт.

На його думку, аби протидіяти випадкам неправомірного застосування сили, газових балончиків і всілякого різного озброєння, зі службовцями центрів комплектування має працювати керівництво. Крім того, заходи оповіщення мають фіксуватися на бодікамеру. У такому випадку порушення з боку ТЦК і протидія їхнім посадовим обов'язкам будуть записані й конфліктів має стати менше.

Як повідомлялося раніше, у Львові на Сихові 8 липня сталася сутичка під час мобілізації чоловіка. Він нібито перебував у розшуку через порушення військового обліку. Люди почали захищати його, заблокувавши рух автомобіля. Натовп також пошкодив машину.

У ТЦК повідомили, що сутичка тривала до пізньої ночі. Під час цього поранень зазнали двоє військовослужбовців. Начальник Сихівського районного ТЦК Борис Пруцьких зауважив, що момент відео, де службовець вдарив одного з натовпу, ймовірно свідчить про те, що він таким чином захищався. Але також він додав, що ніхто не бачив, як почався конфлікт.

У Міністерстві оборони заявили, що дії щодо блокування автомобіля та перешкоджання роботі військових є неприпустимими. У відомстві наголосили, що будь-які спірні питання потрібно вирішувати виключно в правовому полі. Але відомство не виключає порушення з боку службовців під час мобілізації, а тому проводиться службова перевірка їхніх дій.

Скандал набув серйозного розголосу й викликав реакції різних посадовців. Так міський голова Львова Андрій Садовий закликав не робити поспішних висновків щодо події. Він віддав доручення, щоб з'ясувати всі обставини конфлікту.