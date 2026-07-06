Украина планирует реформировать систему ТЦК и изменить работу групп оповещения. Обещают в ближайшее время представить изменения. Но пока ситуация не меняется – в интернете есть сотни видео, на которых запечатлены конфликты между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами. Изменится ли отношение и перестанем ли мы слышать об избиениях прямо на улице – пока остается загадкой.

Превышение полномочий считается нарушением со стороны сотрудников, но и нападение на них могут квалифицировать как преступление. Военный адвокат и основатель Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев в интервью 24 Каналу рассказал о том, может ли гражданский заявить о самообороне во время мобилизационных мероприятий и где все же проходит грань таких действий.

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О правах гражданских лиц

Не прекращаются случаи, когда гражданские лица нападают на сотрудников ТЦК во время мероприятий по оповещению. Но мы же знаем, что и сотрудники ТЦК действуют не совсем законно, поэтому люди могут просто банально защищаться. В связи с этим возникает вопрос: где проходит грань между необходимой обороной и нападением на должностное лицо?

Необходимой обороной считаются действия, совершенные с целью защиты интересов или прав защищающегося лица или других лиц; интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Это достигается путем предотвращения или пресечения посягательства.

Роман Лихачев Военный адвокат Скажем так, если на человека нападают – не просто начали оскорблять словесно – а человек подбегает и бьет в ответ. Здесь уже идет превышение. То есть если человека нельзя идентифицировать, например, как военнослужащего ТЦК. Вот просто идет человек по улице или едет на велосипеде, подбегает другой человек в балаклаве без шевронов и начинает его бить или сбрасывать с велосипеда. То есть здесь уже со стороны служащих происходит непосредственное превышение полномочий.

В Харькове разбирали ситуацию, когда человека остановили, он стоит, ничего не делает, а военнослужащий ТЦК без объяснений начинает его избивать. То есть здесь как раз превышение, я считаю, полномочий.

Что такое превышение полномочий? Это когда человек наделен определенными полномочиями. Например, военнослужащие ТЦК – уполномоченные лица, они могут останавливать для проверки документов, сверки военно-учетных данных и тому подобного. То есть, если человек стоит, его остановили, он показывает документ, а представители ТЦК начинают его избивать, запихивать в микроавтобус – это превышение полномочий.

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Неизвестные "бусифицировали" человека: смотрите видео

В то же время, если человек находится в розыске, то только представители полиции могут его задерживать. Составляется протокол о задержании, разъясняются права, также вызывают адвоката из системы государственной юридической помощи. Кстати, почему-то вызывают, когда человек уже оказывается в ТЦК.

Если человек случайно, защищаясь, нанес телесные повреждения. Как суд оценивает такие обстоятельства?

Каждый случай рассматривается отдельно. Проводится судебно-медицинская экспертиза или ситуационный эксперимент: как наносились удары, какие были те или иные действия. Действительно бывают непреднамеренные нанесения телесных повреждений.

Действия против незаконной мобилизации

Какие ошибки чаще всего допускают люди во время конфликтов с ТЦК или полицией?

Я всегда советую, когда вас останавливает военнослужащий ТЦК, сказать: "Я хочу поговорить с уполномоченным лицом". Ведь не все сотрудники ТЦК имеют право проверять документы. То есть стоит попросить, чтобы подошло уполномоченное лицо.

Такое лицо должно предъявить соответствующее удостоверение. Кроме того, у него должна работать боди-камера, обязательно в соответствии с инструкцией. Также всегда нужно пригласить полицейского, чтобы он подошел, представился, и у него тоже, желательно, была включена боди-камера. И только тогда начинать общение, потому что именно в этот момент две боди-камеры фиксируют весь разговор. И в основном никаких неправомерных действий не происходит.

Еще один совет: если у человека есть отсрочка, то стоит предъявлять соответствующий документ, обновлять "Резерв+". Потому что проверять этот документ на улице имеют право представители ТЦК, как и полиция. Если человек находится, например, в так называемом розыске, то здесь придется ехать в ТЦК добровольно, ведь представители полиции могут задержать на месте.

Но правоохранители должны составить соответствующий протокол. Если вы считаете, что необходима помощь адвоката, то его можно вызвать, так как это является задержанием. Также представители полиции должны уведомить близких о задержании человека.

Необходимая самооборона во время мобилизации

Если сотрудники правоохранительных органов первыми применили силу, дает ли это право гражданскому лицу защищаться физически?

Если человеку неправомерно причиняют вред, например, человек шел по улице и его начали избивать, то для предотвращения вреда человек может оказывать сопротивление в той или иной форме. Ведь не имеют права человека просто так избивать.

Важно! Если человек вынужден прибегнуть к необходимой обороне, то не должно быть превышения определенных пределов.

Например, ситуация: человека взяли за плечи, а он в ответ ударил по лицу так, что у другого человека произошло сотрясение головного мозга. Это уже превышение, которое квалифицируется как нанесение телесных повреждений. Ведь если схватили за плечо, это не значит, что уже нанесли какие-то повреждения. Поэтому каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно.

Я часто слышу от сотрудника ТЦК, что его избивали. Начинаю просматривать видео, а там на самом деле полицейские производят задержание. При этом гражданин набрасывается на полицейских с бензопилой. Бывают ситуации, когда военнослужащие ТЦК наносят человеку удар. И такие видео я просматривал.

Человеку следует избегать нанесения вреда, чтобы к нему не было претензий. Более того, у нас есть необходимая оборона – это действительно проблематичное понятие.

Все мы знаем о деле Стерненко и подобных случаях, когда человек применяет самооборону. Здесь много оценочных вопросов, и я всегда советую, чтобы были какие-то доказательства. Возможно, кто-то снимал это на телефон. Возможно, взять записи с видеокамер, которые находятся рядом, чтобы объективно разобраться, почему был нанесен соответствующий ущерб.

Я всегда против физического насилия с обеих сторон. И действительно, я вижу, как лопатами начинают бить военнослужащих ТЦК. Мы понимаем, что это тоже неправомерные действия. И опять же, я всегда советую представителям территориальных центров и полиции все проводить под видео, должны работать боди-камеры.

Я уже не раз такое видел: едут два микроавтобуса, их останавливает военнослужащий ТЦК, и я спрашиваю его о документах. Он показывает мне военный билет. Я говорю: "Вы не уполномочено лицо для проверки". И тут начинается конфликт. И все равно приходит уполномоченное лицо ТЦК, показывает мне документы, я показываю ему.

У нас много приговоров за то, что гражданские лица наносили вред сотрудникам ТЦК. Здесь тоже важный момент: многих из них после ранений направили в ТЦК для службы. Я считаю, что с группами оповещения должно постоянно работать руководство, потому что, к сожалению, случаются случаи неправомерного применения силы, газовых баллончиков и различного вооружения.

Внимание! Видео содержит шокирующие сцены нападения.

Очередной случай конфликта с ТЦК: видео

Поэтому у всех военнослужащих ТЦК должны быть нательные камеры. Тогда будет порядок. Ведь, как правило, на видео избивают те сотрудники ТЦК, которые не уполномочены проверять документы.