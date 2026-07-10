Видео с извинениями от участников беспорядков опубликовал ветеран Антон Петровский.

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Как участники конфликта с ТЦК извинялись?

Ветеранское сообщество Львова разыскало двух особенно активных участников конфликта, которые прыгали по автомобилям ТЦК, и записало с ними видео.

По словам Петровского, после "воспитательной" беседы они признали свою вину. Также был проведен разговор и с подростками, участвовавшими в "восстании".

На опубликованных военными кадрах участники беспорядков сначала кричат: "Слава ТЦК". Затем один из зачинщиков извиняется "за свои злонамеренные намерения в отношении ТЦК" и за то, что "запрыгивал на машину и разбивал лобовое стекло". Он заявил, что "признает свою вину и берет на себя полную ответственность за совершенные действия"

Обещаю всем ветеранам войны, присутствующим здесь, что за целый месяц я пройду полный курс подготовки и пойду служить в Вооруженные силы Украины,

– пообещал нарушитель.

Второй из зачинщиков оказался военнослужащим, приехавшим в отпуск. Он заявил, что сожалеет о том, что вскочил на машину ТЦК. "Больше такого не повторится", – заверил нарушитель. Он пообещал вернуться на поле боя после отпуска.

Нападавшие просят прощения и обещают пойти служить: смотрите видео

С этим военнослужащим ветераны записали еще одно видео после воспитательной работы.

Еще одно извинение от участника конфликта: смотрите видео

Петровский сообщил, что сейчас ищут тех, кто сдирал форму с военного. "Им будет хуже. Но иначе нельзя", – добавил он.

Каждый из вас, кто будет "нападать" на военных украинской армии независимо от рода войск, рано или поздно получит по заслугам. Вопрос национальной безопасности выше всего,

– подчеркнул ветеран.

Что известно о столкновениях с ТЦК в Сихове?

Вечером 8 июля во Львове во время мобилизационных мероприятий произошло масштабное столкновение.

По информации полиции и Львовского областного ТЦК, конфликт начался во время проверки военно-учетных документов мужчины 1996 года рождения. Он находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

После того как мужчину доставили в ТЦК, остальные военнослужащие остались на месте. Тогда их окружила толпа.

По данным ТЦК, люди вели себя агрессивно, повредили и опрокинули служебный автомобиль.

На инцидент отреагировали глава Офиса президента Кирилл Буданов, мэр Львова Андрей Садовый и военный омбудсмен Ольга Решетилова. Они осудили нападение на военнослужащих и призвали наказать виновных.

Полиция установила личность мужчины, который, по версии следствия, напал на правоохранителя. Им оказался 23-летний местный житель, которого задержали.

Президент Владимир Зеленский заявил , что обстоятельства инцидента во Львове будут проверяться Министерством внутренних дел и Министерством обороны.