Відео із вибаченнями від заворушників опублікував ветеран Антон Петрівський.

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Як учасники конфліткту з ТЦК вибачалися?

Ветеранська спільнота Львова розшукала двох особливо активних учасників конфлікту, які стрибали по автомобілях ТЦК, і записала з ними відео.

За словами Петрівського, після "виховної" бесіди вони визнали провину. Також була проведена розмова і з підлітками, які брали участь у "повстанні".

На опублікованих військовим кадрах заворушники спершу кричать: "Слава ТЦК". Тоді один із ватажків вибачається "за свої зловмисні наміри щодо ТЦК" і за те, що "застрибував на машину і руйнував лобове скло". Він заявив, що "визнає свою вину і бере відповідальність за скоєні дії в повному обсязі"

Обіцяю усім ветеранам війни, які присутні тут, що за цілий місяць я пройду повний курс підготовки і піду служити у Збройні сили України,

– пообіцяв порушник.

Другий з ватажків виявився військовослужбовцем, який приїхав у відпустку. Він заявив, що шкодує про те, що вискочив на машину ТЦК. "Більше такого не повториться", – запевнив порушник. Він пообіцяв повернутися на поле бою після відпустки.

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З цим військовослужбовцем ветерани записали ще одне відео після виховної роботи.

Ще одне вибачення від учасника конфлікту: дивіться відео

Петрівський повідомив, що зараз шукають тих, хто здирав форму з військового. "Їм буде гірше. Але інакше не можна", – додав він.

Кожен з вас, хто буде "пригати" на військових української армії незалежно від роду військ отримає рано чи пізно по заслугам. Питання національної безпеки вище будь-чого,

– наголосив ветеран.

Що відомо про сутички з ТЦК у Сихові?

Увечері 8 липня у Львові під час мобілізаційних заходів сталася масштабна сутичка.

За інформацією поліції та Львівського обласного ТЦК, конфлікт почався під час перевірки військово-облікових документів чоловіка 1996 року народження. Він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Після того як чоловіка доставили до ТЦК, інші військовослужбовці залишилися на місці. Тоді їх оточив натовп.

За даними ТЦК, люди поводилися агресивно, пошкодили та перекинули службовий автомобіль.

На інцидент відреагували керівник Офісу президента Кирило Буданов, мер Львова Андрій Садовий та військова омбудсманка Ольга Решетилова. Вони засудили напад на військовослужбовців і закликали покарати винних.

Поліція встановила особу чоловіка, який, за версією слідства, напав на правоохоронця. Ним виявився 23-річний місцевий житель, якого затримали.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обставини інциденту у Львові перевірять Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони.