Некоторых из них уже удалось задержать. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Что известно о задержании причастных к стычке возле ТЦК во Львове?

По словам Козицкого, участников нападения уже удалось идентифицировать. Более того, некоторых из них задержали. Здесь следует отметить, что о задержании одного из подозреваемых сообщали в СБУ. Им оказался 23-летний львовянин.

При этом следствие продолжается. Козицкий выразил благодарность правоохранителям за оперативную работу. Каждый, чьи действия выходили за пределы закона, получит надлежащую правовую оценку, – подчеркнул он.

К слову, президент Зеленский также прокомментировал инцидент. Он назвал схватку "очень плохой историей" и сказал, что это демонстрирует плохое отношение к людям в военной форме. "Так не должно быть", – коротко отметил он.

Сообщалось, что во время конфликта на Сыхове двоих военнослужащих избили. Их доставили в травмпункт, серьезных травм они не получили. Начальник Сыховского районного ТЦК полковник Борис Пруцких на брифинге также отметил, что распространяемые в сети отдельные видео не передают полной картины событий.

В частности, эпизод, где военный якобы избивает участника толпы, по его словам, является проявлением самообороны. В ТЦК сообщили, что уже начали служебное расследование, по результатам которого оценят действия военных, гражданских и правоохранителей.