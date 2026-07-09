Об этом сообщил начальник Сиховского районного ТЦК полковник Борис Пруцких на брифинге.

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В каком состоянии находятся пострадавшие?

В ходе конфликта на львовском Сихове, по словам Бориса Пруцких, двое военнослужащих подверглись воздействию "физической силы" со стороны граждан. Пострадавших доставили в травмпункт. Они не получили тяжелых травм.

Начальник РТЦК и СП также заявил, что некоторые видео в сети не отражают полной картины событий, а вырваны из контекста. Как, например, то, на котором военный якобы ударил одного из участников толпы. По мнению Пруцких, речь шла о самообороне.

В ТЦК добавили, что назначили служебное расследование. Впоследствии обещают дать оценку действиям военнослужащих, гражданских лиц и полиции, находившейся на месте конфликта.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате конфликта травмы также получили правоохранители. В частности, двое из них продолжают получать медицинскую помощь. При этом гражданские лица к врачам не обращались.

Напомним, вечером 8 июля в Сихове во Львове военнослужащие ТЦК в ходе мероприятий по оповещению обнаружили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Его доставили в районный центр комплектования.

Впоследствии на месте происшествия разгорелся конфликт: толпа заблокировала служебный автомобиль ТЦК, повредила и опрокинула его.