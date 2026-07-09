Мэр Львова Андрей Садовый рассказал "24 Каналу", что только из Львова сегодня на фронте служат 58 тысяч бойцов. Такие ситуации вызывают справедливое возмущение у наших военных, ведь это абсолютно позорно.

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Садовый привел подробности скандала

Сначала в социальных сетях появилась информация о том, что задержали 20-летнего парня. Но, как оказалось, это Даниил, которому 30 лет. Кстати, его отец мобилизован с 2022 года.

Я думаю, что соответствующее расследование будет проведено. Я беседовал с министром внутренних дел. Он также обеспокоен этой ситуацией,

– сказал Андрей Садовый.

Он добавил, что сотрудники полиции получили травмы и побои. Они обратились в медицинские учреждения, и двое из них сейчас находятся на лечении. Военнослужащие ТЦК также обратились к врачам. Среди гражданских лиц обращений к врачам не было.