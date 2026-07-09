Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що лише зі Львова сьогодні на фронті служить 58 тисяч бійців. Такі ситуації викликають справедливе обурення у наших військових, адже вона є абсолютно ганебною.

Дивіться також Конфлікт із ТЦК у Львові міг бути навмисно організованою акцією, – Грень

Садовий навів деталі скандалу

Спершу у соціальних мережах з'явилася інформація що затримали 20-літнього хлопця. Але, як виявилось, що це Даніїл, якому 30 років. До речі, його батько є мобілізований з 2022 року.

Я думаю, що відповідне розслідування буде проведене. Я мав розмову з Міністром внутрішніх справ. Він також збентежений цією ситуацією,

– сказав Андрій Садовий.

Він додав, що працівники поліції зазнали травм, у них побої. Вони звернулися у медичні установи й двоє зараз перебувають на лікуванні. Військовослужбовці ТЦК також звернулися до медиків. Серед цивільних звернень до медиків не було.