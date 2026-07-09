Такое мнение высказал руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень во время пресс-конференции.

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Почему Грень считает, что акция могла быть спланированной?

Во время общения с журналистами чиновника спросили, как он объясняет быстрое появление большой группы людей на месте происшествия. В ответ он высказал собственное предположение.

Мое личное мнение, не как руководителя аппарата Львовской областной военной администрации, – это молодые люди, которым нужна была акция. Будущие фотографии на фоне перевернутой и разбитой машины военнослужащих ТЦК, селфи в интересных позах – это тоже акция. Если нашей молодежи не хватает драйва в жизни, то я призываю тех, кому нужны такие эмоции, подписать контракт. Там драйва достаточно,

– сказал он.

Журналисты также поинтересовались, допускает ли чиновник, что среди участников могли быть провокаторы и что саму акцию могли специально организовать.

Он ответил утвердительно, подчеркнув, что именно поэтому правоохранители проверяют действия каждого участника конфликта. По словам руководителя аппарата ОВА, в условиях полномасштабной войны нельзя исключать никаких сценариев. Подобные события могут быть частью попыток посеять раскол в обществе, дискредитировать украинских военных и нанести ущерб мобилизационным процессам.

Именно поэтому правоохранители должны установить все обстоятельства инцидента и роль каждого его участника. В настоящее время уголовное производство охватывает действия абсолютно всех участников инцидента.

На сегодняшний день продолжается следствие. Правовая оценка будет дана абсолютно всем участникам процесса – как непосредственно военнослужащим ТЦК, так и действиям полиции, а также гражданам, совершавшим те или иные действия. Все это расследуется в рамках уголовного производства,

– подытожил Грень.

Напомним, вечером 8 июля в Сихове во Львове во время мероприятий по оповещению сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. После этого на месте начала собираться толпа, которая требовала отпустить его и заблокировала служебный автомобиль военных.

Во время конфликта люди повредили автомобиль ТЦК: прокололи шины, сняли бампер и в итоге перевернули его. Правоохранители начали проверку действий участников инцидента, а Львовский областной центр комплектования назначил служебное расследование, чтобы установить, законно ли действовали военнослужащие во время оповещения.

После этого инцидента с заявлениями выступили Генеральный штаб ВСУ, военный омбудсмен Ольга Решетилова, руководитель ГУР Кирилл Буданов и другие должностные лица, которые осудили насилие в отношении военных и призвали дождаться результатов официального расследования.