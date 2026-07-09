В то же время в Генштабе сообщили о служебной проверке правомерности действий военнослужащих ТЦК.

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Как в Генштабе прокомментировали инцидент во Львове?

В Генштабе заявили, что события во Львове имеют признаки препятствования законной деятельности ВСУ во время действия военного положения. Там призвали правоохранительные органы провести расследование, а всех виновных привлечь к ответственности в соответствии с законом.

Генеральный штаб осуждает любые нападения на военнослужащих ТЦК. На двенадцатом году российской вооруженной агрессии и пятом году отражения полномасштабного вторжения такие действия являются недопустимыми, противозаконными и непосредственно подрывают обороноспособность государства. События, произошедшие во Львове, носят признаки препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях правового режима военного положения,

– написали в ведомстве.

В то же время параллельно проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих. Если будут установлены нарушения, виновных также обещают привлечь к ответственности в установленном законом порядке.

В заявлении подчеркивается, что никакие споры относительно законности действий должностных лиц или военнослужащих не могут служить основанием для применения силы. Правовую оценку каждому инциденту должны давать исключительно уполномоченные государственные органы.

Отдельно в Генштабе обратили внимание, что меры по оповещению осуществляют именно военнослужащие ВСУ.

Отдельно обращаем внимание, что мероприятия по оповещению осуществляют именно военнослужащие Вооруженных Сил Украины, многие из которых имеют боевой опыт, а не гражданские "сотрудники ТЦК и СП", как их нередко ошибочно называют. Призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и дезинформацию, действовать исключительно в рамках закона и объединяться вокруг Сил обороны Украины в борьбе за независимость нашего государства,

– говорится в сообщении.

Напомним, вечером 8 июля в львовском микрорайоне Сыхов произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками ТЦК во время мероприятий по оповещению.

По предварительной информации очевидцев, конфликт начался после того, как сотрудники якобы задержали двух мужчин, одного из которых отвезли в районный центр комплектования. Во время инцидента автомобилю ТЦК повредили бампер, прокололи шины и пытались его опрокинуть.

В Минобороны также отреагировали на инцидент. Там отметили, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, как и любые другие нападения на представителей Сил обороны. А ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии.