Про це повідомив начальник Сихівського районного ТЦК полковник Борис Пруцьких на брифінгу.

Дивіться також Конфлікт із ТЦК у Львові міг бути навмисно організованою акцією, – Грень

У якому стані постраждалі?

В ході конфлікту на львівському Сихові, за словами Бориса Пруцьких, двоє військовослужбовців зазнали впливу фізичної сили з боку громадян. Постраждалих доставили до травмпункту. Вони не отримали тяжких травм.

Начальник РТЦК та СП також заявив, що деякі відео у мережі не відображають повної картини подій, а вирвані з контексту. Як, наприклад, те, на якому військовий нібито вдарив одного з учасників натовпу. На думку Пруцьких, йшлось про самооборону.

У ТЦК додали, що призначили службове розслідування. Опісля обіцяють надати оцінку діям військовослужбовців, цивільних та поліції, що була на місці конфлікту.

Раніше мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що внаслідок конфлікту травм також зазнали правоохоронці. Зокрема, двоє з них продовжують отримувати допомогу медиків. Водночас цивільні до лікарів не звертались.

Нагадаємо, увечері 8 липня на Сихові у Львові військовослужбовці ТЦК під час заходів оповіщення виявили чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Його відвезли до районного центру комплектування.

Згодом на місці події розгорнувся конфлікт: натовп заблокував службовий автомобіль ТЦК, пошкодив та перекинув його.