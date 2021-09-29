СБУ проведе на Львівщині масштабні антитерористичні навчання

На Львівщині 29 та 30 вересня проводитимуть масштабні антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Тренування відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спецтехніки.

Жителів Львівщини просять зберігати спокій. Також у період навчань потрібно мати при собі документи.

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СБУ проведе масштабні антитерористичні навчання

З 29 до 30 вересня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Масштабні тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки.

СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки. Під час навчань на окремих територіях ймовірне тимчасове запровадження особливого режиму:

обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів;

перевірка документів, що посвідчують особу;

огляд особистих речей, автомобілів тощо.

Людям потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу – паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Служба безпеки України просить жителів та гостей Яворівського району (міста Яворів та прилеглої до нього території) із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців,

– мовиться у повідомленні.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У СБУ зазначили, що людям, які виявили підозрілі предмети чи отримали інформацію про наміри здійснити диверсію та терористичні дії, необхідно зателефонувати за номерами (032) 261-61-42 або 102.