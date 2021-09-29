Жителей Львовщины просят сохранять спокойствие. Также в период учений нужно иметь при себе документы.

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СБУ проведет масштабные антитеррористические учения

С 29 по 30 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения. Масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники.

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время учений на отдельных территориях вероятно временное введение особого режима:

ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;

проверка документов, удостоверяющих личность;

осмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.

Людям нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность – паспорт, удостоверение водителя, справку об обучении и тому подобное. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Яворовского района (города Яворов и прилегающей к нему территории) с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей,

– говорится в сообщении.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Обратите внимание! В СБУ отметили, что людям, которые обнаружили подозрительные предметы или получили информацию о намерениях осуществить диверсию и террористические действия, необходимо позвонить по номерам (032) 261-61-42 или 102.