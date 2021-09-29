Жителей Львовщины просят сохранять спокойствие. Также в период учений нужно иметь при себе документы.
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СБУ проведет масштабные антитеррористические учения
С 29 по 30 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения. Масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники.
СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности. Во время учений на отдельных территориях вероятно временное введение особого режима:
- ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов;
- проверка документов, удостоверяющих личность;
- осмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.
Людям нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность – паспорт, удостоверение водителя, справку об обучении и тому подобное. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Яворовского района (города Яворов и прилегающей к нему территории) с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей,
– говорится в сообщении.
Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.