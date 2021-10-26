Сесію Львівської облради скасували через загрозливу ситуацію з COVID-19

Засідання Львівської облради скасували через малу кількість депутатів. Загалом прибули лише 33 депутати з 84. Трапилось це через загрозливу епідеміологічну ситуацію.

Засідання депутатів облради мало відбутися 26 жовтня. Голова облради Ірина Гримак повідомила про перенесення сесії на невизначений термін.

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Загрозлива ситуація на Львівщині

На сесію у вівторок прибули лише 33 депутати Львівської облради з 84. Засідання довелося перенести, адже для прийняття рішень та роботи сесії потрібно щонайменше 43 обранці.

Про нову дату сесії повідомлять згодом. Коли саме вона відбудеться сказати зараз важко.

Маю інформацію від декількох керівників фракцій, що є прохання перенести робочу сесію у зв’язку з епідеміологічною ситуацією. Депутати побажали поберегтися і поберегти всіх нас від загрози бути інфікованими,

– пояснила Ірина Гримак.

Карантинні обмеження на Львівщині: що відомо

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила.

Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширюються на продуктові магазини, супермаркети й аптеки.

Такі ж обмеження почнуть діяти у Львові з 1 листопада.

На сесії Львівської облради 26 жовтня планували розглянути майже 30 питань порядку денного, більшість яких стосується перерозподілу коштів обласного бюджету та обласних програм.