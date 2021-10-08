На Львівщині 8 жовтня загинув 62-річний гірник. Трагедія трапилась на шахті "Червоноградська"

Причина смерті шахтаря наразі невідома. Обставини події встановлюють фахівці.

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У шахті на Львівщині загинув гірник

Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець розповів, що у шахті "Червоноградська" 8 жовтня загинув 62-річний гірник Василь Лимич. Чоловік працював на підземній дільниці конвеєрного транспорту.

Родина Незалежної профспілки гірників України висловлює ширі співчуття родині загиблого,

– додав Волинець.

Обставин та причини загибелі гірника наразі не повідомили. За словами голови профспілки, деталі трагедії повинна з'ясувати комісія.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблого

Текст допису Михайла Волинця

З Львівщини, з шахти "Червоноградська", повідомляють про загибель гірника підземної дільниці конвеєрного транспорту Василя Лимича 1959 року народження. Деталі трагедії має з'ясувати комісія.

Родина Незалежної профспілки гірників України висловлює ширі співчуття родині загиблого.