Шалений вітер та хуртовини: у Львові оголосили штормове попередження

Синоптики прогнозують, що 22 січня у Львові будуть пориви штормового вітру та хуртовини. Тому в місті оголосили штормове попередження.

Дороги Львова вкриє ожеледиця. Тож водіїв просять бути уважними під час руху.

До теми В Україні – сніг, сонце та мороз: прогноз погоди на 22 січня

У Львові оголосили штормове попередження

У Львові 22 січня прогнозують пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Окрім цього, вдень очікують хуртовини. Тому синоптики Львівського гідрометцентру оголосили штормове попередження.

У Львівській мерії закликали містян зважати на прогноз погоди. Під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами. Адже пориви вітру можуть їх пошкодити.

Усіх водіїв просять обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між автівками та вмикати фари. Своєю чергою, пішоходам необхідно одягнути взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у призначених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій слід телефонувати на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Дерево впало на жінку, низка будинків знеструмлені: негода зчинила багато лиха на Львівщині

Прогноз погоди на 22 січня

У Львівському гідрометцентрі розповіли, що 22 січня погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Європейською територією Росії. На Львівщині буде хмарно.

Часом йтиме сніг. Ймовірне погіршення видимості під час опадів. Дороги вкриє ожеледиця. Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Протягом дня очікують пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду, а місцями – хуртовини.

Температура вночі коливатиметься від 5 до 7 градусів морозу, а вдень – від 1 до 3 градусів нижче за нуль.



Прогноз погоди на 22 січня / Дані Гідрометцентру

Корисно – що робити, коли машина застрягла в снігу: дивіться відео