Синоптики оголошували на цей день штормове попередження. Жителів області закликали за можливості не користуватися власними автівками, щоб уникнути заторів та небезпечних ситуацій на дорогах.

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Вітер повалив на перехожу дерево

У Самборі на вулиці Івана Франка шквальний вітер повалив дерево. Воно впало прямісінько на перехожу.

Жінку 59-річного віку з множинними переламами ребер доправили у лікарню. Стан пацієнтки – стабільний,

– зазначили у Самбірській міськраді.

Жителів району просять бути обережними, адже синоптики вже кілька днів поспіль попереджають про ускладнення погодних умов.

Дивіться відео з місця події:

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Негода знеструмила низку населених пунктів

У Львівобленерго розповіли, що негода повністю знеструмила 41 лінію електропередачі, а 2 – частково. Без світла повністю залишилися 118 населених пунктів та 36 – частково у:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Мостиська частина);

Південному РЕМ (Стрийська частина);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська частина);

Карпатському РЕМ (Старосамбірська, Самбірська частина);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська частина).

Електропостачання відновлювали 197 працівників у складі 46 аварійно-ремонтних бригад. Також залучили 69 одиниць техніки. Енергетики повернули електроживлення до більшості будинків. Станом на 20:00 17 січня знеструмленими залишились 13 населених пунктів повністю, а 20 – частково. Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Виходячи на вулицю будьте обережні та не забувайте про правила безпеки: не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше ніж 8 метрів та організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив до приїзду оперативно-виїзної бригади", – зазначили у Львівобленерго.

У разі обриву ліній електропередач слід телефонувати за номером 0-800-30-15-68. Телефон працює цілодобово, дзвінки – безкоштовні. При падінні дерев або гілок, травмуванні людей потрібно проінформувати екстрені служби за номерами 101, 112 або 103.

Зверніть увагу! Повідомити про аварію можна у чат-ботах Viber та Telegram. Дізнатись про час відновлення електропостачання можна на сайті Львівобленерго.

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