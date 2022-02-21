Шалений вітер може ламати дерева: на Львівщині оголосили штормове попередження

Синоптики попередили, що 21 лютого на Львівщині будуть пориви штормового вітру. Під час негоди не слід ходити під розлогими деревами, адже вони можуть зламатись.

Окрім цього, протягом тижня на дорогах області буде ожеледиця. Тому водіям та пішоходам необхідно бути обережними під час руху.

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На Львівщині прогнозують штормовий вітер

Рятувальники попередили про погіршення погоди на Львівщині. За повідомленням Львівського гідрометцентру, 21 лютого в області будуть пориви південно-західного вітру зі швидкістю 15 –20 метрів за секунду, а на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків,

– зазначили в ДСНС.

Рятувальники закликали жителів Львівщини дотримуватися правил безпеки та бути уважними й обережними, перебуваючи на вулиці.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові слід телефонувати на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на 22 – 26 лютого

У Львівському гідрометцентрі розповіли, що у вівторок, 22 лютого, погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону над Данією. В області буде хмарно з проясненнями.

Вдень падатиме невеликий дощ, місцями – з мокрим снігом. Ймовірне погіршення видимості під час опадів. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вітер – південно-західний. Вдень він буде поривчастим.

Температура вночі становитиме 0 – 2 градуси тепла, а вдень – 6 – 8 градусів вище за нуль. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря дещо зросте.



Прогноз погоди на 22 лютого / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 23 лютого, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень часом йтимуть дощ та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 лютого / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 24 лютого, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме невеликий мокрий сніг. Вдень істотних опадів не буде. Окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця.

Вітер – південний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 24 лютого / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 25 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не прогнозують.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а вдень – 6 – 9 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 лютого / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 26 лютого, в області теж буде хмарно з проясненнями. Протягом доби падатимуть невеликий мокрий сніг та дощ. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Вітер – північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 3 до 6 градусів тепла.



Прогноз погоди на 26 лютого / Дані Укргідрометцентру

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