Кроме этого, в течение недели на дорогах области будет гололедица. Поэтому водителям и пешеходам необходимо быть осторожными во время движения.

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На Львовщине прогнозируют штормовой ветер

Спасатели предупредили об ухудшении погоды на Львовщине. По сообщению Львовского гидрометцентра, 21 февраля в области будут порывы юго-западного ветра со скоростью 15 -20 метров в секунду, а на отдельных участках дорог – гололедица.

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели призвали жителей Львовщины соблюдать правила безопасности и быть внимательными и осторожными, находясь на улице.

Обратите внимание! В случае возникновения любых непредвиденных ситуаций во Львове следует звонить на Горячую линию города по короткому номеру 1580.

Что делать водителям во время гололеда / инфографика 24 канала

Прогноз погоды на 22 – 26 февраля

Во Львовском Гидрометцентре рассказали, что во вторник, 22 февраля, погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона над Данией. В области будет облачно с прояснениями.

Днем будет небольшой дождь, местами – с мокрым снегом. Вероятно ухудшение видимости во время осадков. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер – юго-западный. Днем он будет порывистым.

Температура ночью составит 0 – 2 градуса тепла, а днем – 6 – 8 градусов выше нуля. В течение суток атмосферное давление будет колебаться, а относительная влажность воздуха несколько возрастет.

Прогноз погоды на 22 февраля / данные Укргидрометцентра

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В среду, 23 февраля, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируют, а днем временами будут идти дождь и мокрый снег. На дорогах – гололедица.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – от 2 до 4 градусов тепла.

Прогноз погоды на 23 февраля / данные Укргидрометцентра

В четверг, 24 февраля, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. Ночью будет небольшой мокрый снег. Днем существенных осадков не будет. Отдельные участки дорог укроет гололедица.

Ветер южный со скоростью 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – от 2 до 4 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 24 февраля / данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 25 февраля в области будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не прогнозируют.

Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью составит 2 – 4 градуса мороза, а днем – 6 – 9 градусов тепла.

Прогноз погоды на 25 февраля / данные Укргидрометцентра

В субботу, 26 февраля, в области тоже будет облачно с прояснениями. В течение суток будет небольшой мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Ветер – северный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, а днем – от 3 до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды на 26 февраля / данные Укргидрометцентра

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