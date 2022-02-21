Окрім цього, протягом тижня на дорогах області буде ожеледиця. Тому водіям та пішоходам необхідно бути обережними під час руху.

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На Львівщині прогнозують штормовий вітер

Рятувальники попередили про погіршення погоди на Львівщині. За повідомленням Львівського гідрометцентру, 21 лютого в області будуть пориви південно-західного вітру зі швидкістю 15 –20 метрів за секунду, а на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дахів будинків,

– зазначили в ДСНС.

Рятувальники закликали жителів Львівщини дотримуватися правил безпеки та бути уважними й обережними, перебуваючи на вулиці.

Зверніть увагу! У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій у Львові слід телефонувати на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу

Прогноз погоди на 22 – 26 лютого

У Львівському гідрометцентрі розповіли, що у вівторок, 22 лютого, погоду на Львівщині визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону над Данією. В області буде хмарно з проясненнями.

Вдень падатиме невеликий дощ, місцями – з мокрим снігом. Ймовірне погіршення видимості під час опадів. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вітер – південно-західний. Вдень він буде поривчастим.

Температура вночі становитиме 0 – 2 градуси тепла, а вдень – 6 – 8 градусів вище за нуль. Протягом доби атмосферний тиск коливатиметься, а відносна вологість повітря дещо зросте.



Прогноз погоди на 22 лютого / Дані Укргідрометцентру

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У середу, 23 лютого, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень часом йтимуть дощ та мокрий сніг. На дорогах – ожеледиця.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 лютого / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 24 лютого, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме невеликий мокрий сніг. Вдень істотних опадів не буде. Окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця.

Вітер – південний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 24 лютого / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 25 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не прогнозують.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а вдень – 6 – 9 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 лютого / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 26 лютого, в області теж буде хмарно з проясненнями. Протягом доби падатимуть невеликий мокрий сніг та дощ. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Вітер – північний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 3 до 6 градусів тепла.



Прогноз погоди на 26 лютого / Дані Укргідрометцентру

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