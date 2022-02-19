Расположена она на высоте около 1450 метров, на горе Пожижевская, что в северо-западной части Черногорского хребта. Кто и как предсказывает погоду в Карпатах – исследовала команда Ukraїner.

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Что делают работники станции

Каждые 3 часа, без выходных и несмотря на непогоду – работники опорной станции "Пожижевская" снимают показания с многочисленных приборов на метеоплощадке. Данные записывают в специальные дневники, затем заносят в таблицы на компьютере станции.

Тогда их кодируют и отправляют в гидрометцентры в Ивано-Франковске и Киеве. Но здесь не только наблюдают за погодными условиями, а также следят за формированием снежного покрова, определяют уровень лавинной опасности.

Вид с горы Пожижевская / Фото Сергея Коровайного, Ukraїner

Кто там работает

Коллектив небольшой и сформирован из выносливых и опытных людей, которые привыкли к жизни в горах и воспринимают как должное сложность и иногда экстремальность условий своей работы. На станции постоянно работает 10 человек:

метеорологи;

инженеры;

лавинники;

дизелист-электрик;

электромеханик;

зимой к коллективу присоединяются еще 2 кочегара.

Мы – для того, чтобы давать ту погоду, которая есть сейчас. Таких станций достаточно много. Они все передают данные в Киев. Там есть свои синоптики, которые берут спутниковые данные, а затем составляют карту прогноза погоды,

– рассказал директор станции Михаил Довганюк.

Как изменилась станция

За погодой на "Пожижевской" наблюдали давно. По словам директора станции, на горе для этого идеальные условия.

Сам Михаил Довганюк впервые попал на станцию ​​еще в 1972 году, а в 2006 году возглавил "Пожижевскую". Помнится, что за почти 50 лет его работы многое изменилось.

Работники станции следят за погодой / Фото Сергея Коровайного, Украина