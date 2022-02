Об этом говорится в новой истории Ukraїner из цикла о национальных сообществах Украины. Змиевка – поликультурное село.

Что известно о Змиевке

На улицах населенного пункта, кроме украинского, запросто можно услышать:

шведский;

немецкий;

английский.

Местные бойки, кроме украинских песен, поют старошведские, перенятые когда-то от местных бабушек.

Как появились шведы на юге Украины

Появлению шведов на юге Украины предшествовали 2 войны. После Северной – часть шведских земель перешла во владение Московии. Тогда примерно тысяча шведов отправились на Юг.

Впоследствии для развития сельского хозяйства и экономики империи туда переселили немцев-лютеран. Так появились старошведское и 3 немецких поселения, теперь все 4 объединяет Змиевка.

Змиевка объединяет 4 поселения / Фото Юрия Стефаняка, Ukraїner

В деревню приезжал король Карл XVI Густав

Интерес к Змиевке постепенно возрастал. Туристы-украинцы путешествовали будто в другую страну, а туристы-шведы путешествовали порой, потому что на старошведском в мире больше нигде не говорят.

Приезжал и шведский король Карл XVI Густав с женой. К его приезду готовились целый год. А дорогу к деревне, которую проложили до приезда короля, так и называют – королевской трассой.

Кто они – шведы в Украине: смотрите видео

Швед живет 12 лет в Змиевке

Швед Йон Борье Телин живет в Змиевке уже 12 лет. Мужчина невольно начал разговаривать на английском и шведском, порой добавляя слова на русском и украинском.

Указывая на персиковые деревья в своем саду, он буднично произносит: "I like persyk! We don't have persyk in Sweden".

Однажды, когда я еще жил в Швеции, моя 85-летняя соседка, проходя мимо меня, сказала: "Я собираюсь поехать в село в Украине, где говорят на шведском". "Ого!", – удивился тогда я. Думал, что она шутит, потому что никогда про такое село раньше не слышал,

– поделился Йон Борье.

В Причерноморском селе он обрел ту Швецию и ту жизненную гармонию, о которой всегда мечтал.

Ukraїner – волонтерская медиаорганизация, которая в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину.

Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.

Недавно команда Ukraїner также презентовала книгу "Кто мы? Национальные сообщества и коренные народы Украины". Материал для издания команда Ukraїner собирала на протяжении нескольких последних лет, исследовав более 30 национальных сообществ, проживающих на территории Украины.