Героиней финальной истории стала шеф-повар Оля Геркулес, благодаря которой традиционная украинская кухня находит своих поклонников в Британии.
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Именно через книги Геркулес и кулинарные эксперименты украинские блюда в Лондоне приобрели новое звучание. Теперь британцы готовят борщ, вареники и другие экзотические и ранее неизвестные блюда.
Что известно об Оле ГеркулесОля Геркулес – украинская шеф-повар и кулинарная писательница, которая уже почти двадцать лет живет в Лондоне. Ее книги с рецептами украинской и других восточноевропейских кухонь переведены на более десяти языков. Каждый год шеф-повар отправляется в экспедицию по Украине и продолжает изучать нашу кухню через аутентичные рецепты разных регионов.
Немного биографии
Оля Геркулес родилась в Каховке, в Таврии. Одним из знаковых моментов для нее стало обучение в Италии. Тогда Оля наблюдала за местными студентами в общежитии, которые готовили простую и вкусную еду из домашних закруток.
Девушка вспомнила, как ее мама передавала такие же закрутки брату, когда тот учился в Одессе. Казалось бы, такие непохожие страны имеют столько общего между собой.
Именно тогда будущая шеф-повар увлеклась приготовлением пищи. Впоследствии это стало ее страстью, которую Оля не оставила и в Лондоне.
Оля увлеклась кулинарией и превратила любимое хобби в профессию / Фото Михаил Кучера / Ukraїner
Так Оля решила превратить увлечение кулинарией из хобби в профессию — окончила лондонскую школу Leiths School of Food & Wine и стала шеф-поваром.
Украина в Лондоне – как Оля распространяла кулинарную культуру
В Лондоне Оля устраивала вечера украинской кухни и культуры. После Революции достоинства ей было важно опровергнуть некоторые стереотипы об Украине и показать ее британцам такой, какой она есть. Оля и сама начала больше узнавать об обычаях и интересоваться рецептами, которые собирала в экспедициях.
В одном из таких путешествий шеф-повар расспрашивала украинцев о борще. Оказалось, что рецептов есть столько, сколько семей в Украине.
Когда все активно обсуждали новость с борщом, меня часто спрашивали, национальным блюдом какой страны является борщ. Украины, конечно. Он существует в других странах, но по собственному опыту могу сказать, что региональные различия указывают лишь на то, что борщ стопроцентно украинский,
– делится Оля Геркулес.
Оля устраивала вечера украинской кухни в Лондоне / Фото Михаил Кучера / Ukraїner
В 2014 году Оля Геркулес начала писать в издание The Guardian. Опубликованные рецепты увидела литературный агент и загорелась идеей создать книгу о малоизвестной в Великобритании украинской кухне. Она предложила Ольге развиваться в этой сфере и увеличивать свою узнаваемость как автора.
Вдохновленная замыслом, Оля записывала семейные рецепты и устраивала фотосъемки. Уже через два месяца получила несколько предложений от издателей написать кулинарную книгу.
Первая книга Оли Геркулес Mamushka вышла в 2015 году. Она сразу стала успешной: было продано 150 тысяч экземпляров, она переведена на семь языков. Автор заявила об Украине в Великобритании и показала, что украинская еда вкусная и разнообразная.
Mamushka Оли Геркулес перевели на 7 языков / Фото Михаил Кучера / Ukraїner
Кроме продвижения Украины через блюда, шеф-повар вместе с друзьями организует фуд-туры по Украине для иностранцев. Они поднимаются в горы, знакомятся с местными пастухами, смакуют местными сырами и молоком, собирают грибы и травы.
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В 2021 году Оля организовала гастротур на Закарпатье для десятка людей из Британии и США, а в следующем году планирует показать европейцам таврическую степь. И хоть для книг автор заимствует рецепты из многих стран Восточной Европы, основным источником вдохновения для нее остаются украинские блюда.
Украинская кухня — это синергия людей, земли, солнца, а также особый подход к выращиванию растений,
– убеждена Оля.
Оля Геркулес популяризирует украинскую кухню в Лондоне / Фото Михаил Кучера / Ukraїner
Оля говорит, что Украина — место силы, поэтому допускает возможность жить здесь вместе с мужем, когда дети поступят в университет.
"Моя семья, предки и связанные с ними истории — это значительная часть моей идентичности. И, конечно, пейзажи, почва, солнце, климат, небо. На Таврии оно огромное, я очень скучаю по нему. Моя мама всегда говорит, что в Лондоне кажется, будто облака прямо надо лбом. Но когда я возвращаюсь в Украину, наконец чувствую себя свободной",
– подчеркнула Оля.
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