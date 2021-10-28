Героиней финальной истории стала шеф-повар Оля Геркулес, благодаря которой традиционная украинская кухня находит своих поклонников в Британии.

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Именно через книги Геркулес и кулинарные эксперименты украинские блюда в Лондоне приобрели новое звучание. Теперь британцы готовят борщ, вареники и другие экзотические и ранее неизвестные блюда.

Что известно об Оле Геркулес Оля Геркулес – украинская шеф-повар и кулинарная писательница, которая уже почти двадцать лет живет в Лондоне. Ее книги с рецептами украинской и других восточноевропейских кухонь переведены на более десяти языков. Каждый год шеф-повар отправляется в экспедицию по Украине и продолжает изучать нашу кухню через аутентичные рецепты разных регионов.

Немного биографии

Оля Геркулес родилась в Каховке, в Таврии. Одним из знаковых моментов для нее стало обучение в Италии. Тогда Оля наблюдала за местными студентами в общежитии, которые готовили простую и вкусную еду из домашних закруток.

Девушка вспомнила, как ее мама передавала такие же закрутки брату, когда тот учился в Одессе. Казалось бы, такие непохожие страны имеют столько общего между собой.

Именно тогда будущая шеф-повар увлеклась приготовлением пищи. Впоследствии это стало ее страстью, которую Оля не оставила и в Лондоне.



Оля увлеклась кулинарией и превратила любимое хобби в профессию / Фото Михаил Кучера / Ukraїner

Так Оля решила превратить увлечение кулинарией из хобби в профессию — окончила лондонскую школу Leiths School of Food & Wine и стала шеф-поваром.

Украина в Лондоне – как Оля распространяла кулинарную культуру

В Лондоне Оля устраивала вечера украинской кухни и культуры. После Революции достоинства ей было важно опровергнуть некоторые стереотипы об Украине и показать ее британцам такой, какой она есть. Оля и сама начала больше узнавать об обычаях и интересоваться рецептами, которые собирала в экспедициях.

В одном из таких путешествий шеф-повар расспрашивала украинцев о борще. Оказалось, что рецептов есть столько, сколько семей в Украине.

Когда все активно обсуждали новость с борщом, меня часто спрашивали, национальным блюдом какой страны является борщ. Украины, конечно. Он существует в других странах, но по собственному опыту могу сказать, что региональные различия указывают лишь на то, что борщ стопроцентно украинский,

– делится Оля Геркулес.



Оля устраивала вечера украинской кухни в Лондоне / Фото Михаил Кучера / Ukraїner

В 2014 году Оля Геркулес начала писать в издание The Guardian. Опубликованные рецепты увидела литературный агент и загорелась идеей создать книгу о малоизвестной в Великобритании украинской кухне. Она предложила Ольге развиваться в этой сфере и увеличивать свою узнаваемость как автора.

Летом 2021 года команда Ukraїner провела экспедицию в Великобритании, исследуя украинское сообщество. Ее результатом стала серия из четырех историй под названием "Страна извне". Это истории людей, которые выехали за границу по разным причинам, но начали всячески помогать Украине: создавая межгосударственные проекты, делясь опытом, полученным за рубежом, объединяясь в украинские общества и распространяя украинскую культуру по всему миру. 28 октября в 10:00 по киевскому / 08:00 по лондонскому времени состоится онлайн-презентация результатов экспедиции. Трансляция будет доступна для просмотра в этом событии.

Вдохновленная замыслом, Оля записывала семейные рецепты и устраивала фотосъемки. Уже через два месяца получила несколько предложений от издателей написать кулинарную книгу.

Первая книга Оли Геркулес Mamushka вышла в 2015 году. Она сразу стала успешной: было продано 150 тысяч экземпляров, она переведена на семь языков. Автор заявила об Украине в Великобритании и показала, что украинская еда вкусная и разнообразная.



Mamushka Оли Геркулес перевели на 7 языков / Фото Михаил Кучера / Ukraїner

Кроме продвижения Украины через блюда, шеф-повар вместе с друзьями организует фуд-туры по Украине для иностранцев. Они поднимаются в горы, знакомятся с местными пастухами, смакуют местными сырами и молоком, собирают грибы и травы.

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В 2021 году Оля организовала гастротур на Закарпатье для десятка людей из Британии и США, а в следующем году планирует показать европейцам таврическую степь. И хоть для книг автор заимствует рецепты из многих стран Восточной Европы, основным источником вдохновения для нее остаются украинские блюда.

Украинская кухня — это синергия людей, земли, солнца, а также особый подход к выращиванию растений,

– убеждена Оля.



Оля Геркулес популяризирует украинскую кухню в Лондоне / Фото Михаил Кучера / Ukraїner

Оля говорит, что Украина — место силы, поэтому допускает возможность жить здесь вместе с мужем, когда дети поступят в университет.

"Моя семья, предки и связанные с ними истории — это значительная часть моей идентичности. И, конечно, пейзажи, почва, солнце, климат, небо. На Таврии оно огромное, я очень скучаю по нему. Моя мама всегда говорит, что в Лондоне кажется, будто облака прямо надо лбом. Но когда я возвращаюсь в Украину, наконец чувствую себя свободной",

– подчеркнула Оля.

Больше о борще по-британски в видео Ukraїner

Напомним, проект "Антропологически-этнографическая экспедиция Ukraїner: Украинцы в Великобритании" реализован в рамках программы "Культура для перемен" при поддержке Украинского культурного фонда (Украина) и Британского Совета (Великобритания).