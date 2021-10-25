Герои первой истории – музыканты британской группы The Ukrainians. Она соединила украинский фольк с западной рок-музыкой еще до того, как это начали делать в Украине.

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В 2021 году эта группа, как и независимая Украина, отмечает 30-летие.

Это было довольно радикально и революционно. Будто сказать: "Вот мы, люди, которые называют себя The Ukrainians, мы существуем". Мы выпустили наш первый альбом, а через несколько дней Украина провозгласила независимость,

– поделился Питер Соловка.

В The Ukrainians шестеро участников:

Лен Лиггинс – вокалист;

Питер Соловка играет на гитаре и иногда выступает как бэк-вокалист;

Джеймс Хоу – бас-гитарист;

Вуди – ударник и перкуссионист;

Пол Уэзерхед играет на мандолине;

Стефф Тимрук – на аккордеоне.

Из всех участников только Питер и Стефф имеют украинские корни. Хотя The Ukrainians исполняет песни только на украинском.

Кстати! The Ukrainians успели побывать с турами во многих странах, в частности во Франции, Испании, Португалии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Монако, США, Канаде, Беларуси и других.

Первые выступления в Украине

Украину музыканты впервые посетили в 1993 году. Тогда они выступали вместе с группой "ВВ" ("Вопли Видоплясова") и совершили тур по украинским городам.

Участники группы рассказали, что, основываясь на своем опыте в диаспоре, представляли украинцев одетыми в национальные рубашки, знатоками всех народных песен, но этого не увидели.

Музыкантов в Украине даже спрашивали: "пПочему вы поете на украинском? Пойте на английском – вы значительно больше заработаете". Однако The Ukrainians за 30 лет никогда не исполняли песни на английском.

Группа The Ukrainians отмечает 30-летие / Фото Михаила Кучеры, Ukraїner

"Украинский – это не тот язык, который мы используем ежедневно. Он особенный, экзотический и очень поэтичный. Английский, на котором каждый день говорим и читаем, не звучит для меня так поэтично и лирично, как украинский", – рассказал Лен Лиггинс.

Происхождение артистов

Питер Соловка родился в Великобритании, но его мать – сербка, а отец – украинец. Отец Питера происходит из села Гавриляк, недалеко от Коломыи.

Он принадлежал к остарбайтерам – рабочим с восточных оккупированных нацистами территорий, вывезенных в 1941 году на принудительные работы в Германию. Впоследствии он эмигрировал в Великобританию. Стефф Тимрук играет на аккордеоне в The Ukrainians с 1994 года.

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Его отец родился в селе Станин рядом с Радеховом. Он, вероятно, воевал в Первой Украинской дивизии и эмигрировал в Великобританию уже после Второй мировой войны, где встретил мать Стеффа.

Влияние украинской диаспоры

Украинская диаспора Великобритании оказала огромное влияние на творчество The Ukrainians. Кроме того, что украинские клубы и субботние школы сформировали интерес Питера и Стеффа к украинской музыке, диаспоряне:

делились с группой своими записями украинских народных песен;

предоставляли помещение для репетиций;

всячески поддерживали.

Один из самых успешных альбомов группы, который увидел свет в 2009 году, называется "Диаспора".

Больше о The Ukrainians: смотрите видео



Проект "Антропологически-этнографическая экспедиция Ukraїner: Украинцы в Великобритании" реализовали в рамках программы "Культура перемен" при поддержке Украинского культурного фонда (Украина) и Британского Совета (Великобритания). Напомним, в 2020 году команда Ukraїner провела экспедицию в Германии.