Сегодня инструменты признанного во всем мире мастера-самоучки заказывают музыканты со всей Украины и из-за рубежа. Историю народного мастера рассказал Ukraїner.

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Уникальный мастер поделился своей историей

Михаил Тафийчук живет в карпатском селе Буковец, где занимается кузнечным делом и мастерит духовые и струнные музыкальные инструменты. Первую свирель мастер сделал из ивовой коры, скрученной в трубку, но ее хватило лишь на несколько дней. Следующие мужчина изготавливал уже из бузины. Как стал кузнецом – научился вырезать для свирелей сверла, которые используют, чтобы вычистить середину свирели.

По его словам, свирель можно сделать из любой древесины, и это самый простой инструмент, на котором хоть как-то, но умели играть раньше все парни. Вместе со свирелью почетное место в жизни Михаила Тафийчука занимает скрипка. Это два инструмента, на которых мастер больше всего играл на своем веку.

Надо все любить. Хочет человек научиться играть – надо любить. Если вы это любите, вы это обожаете – тогда и хотите, и должны делать. Я знаю по себе,

– рассказал Михаил Тафийчук.

В 24 года он изготовил свои первые цимбалы. Делать дуды научился в 25, когда приобрел дуду у мастера Ивана Михайлюка из Верхнего Ясенова. От него же и перенял технику изготовления инструмента. Сейчас Тафийчук единственный в Украине мастер, который делает дуды.

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"Я полгода мучился, пока я понял, как ее строить, и научился играть. Сразу будто пьянел от игры", – поделился воспоминаниями мастер. Первую дуду он выбросил в печку, в огонь. А вот уже вторую дуду удалось продать.

Михаил Тафийчук – уникальный украинский музыкант и мастер / Фото Алины Кондратенко, Ukraїner

Сколько времени требуется на изготовление инструмента

Изготовить инструмент – тяжелая работа, которая включает много различных процессов. Надо уметь работать с древесиной, металлом, кожей, и при этом разбираться в технических нюансах, знать, как достичь нужного звучания. Простую свирель можно сделать за один или два дня, а, например, на цимбалы уйдет не менее сорока дней. Кроме того, Михаил Тафийчук еще и украшает свои изделия резьбой по дереву и инкрустацией.

Инструменты Михаила часто покупают из других стран, в частности, из Швеции и Бельгии. Сам мужчина тоже несколько раз выступал за границей: как-то его как мастера по дудам пригласили в Германию на фестиваль, где он не только играл, но и делал инструменты. Мастер признался, что приглашений было немало, но он отказывался, ведь не любит дорогу и любимую работу не хотел оставлять.

Обратите внимание! Ukraїner – волонтерская медиаорганизация, которая в исследовательских экспедициях открывает настоящую – неожиданную, интересную и аутентичную Украину – и презентует ее в мире.

Больше о Михаиле Тафийчуке и его инструментах: смотрите видео Ukraїner