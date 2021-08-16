Специалисты этой научно-исследовательской организации вывели несколько десятков совершенно новых сортов конопли, а также улучшают имеющиеся виды и процессы их обработки. Некоторые рожденные здесь сорта популярны во многих странах мира, а работники организации известны в международных научных обществах.

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Канаты, шнуры, ткани, парусина, мешковина – далеко не полный перечень того, что издавна изготовляли из конопляных волокон. Сегодня конопли применяют в:

промышленности;

строительстве;

сельском хозяйстве;

питании.

Ученые Глуховского института одни из первых в мире начали работать с медицинскими сортами конопли. Сейчас выведенные там образцы признаны имеющими наименьшее содержание наркотических веществ.

Медицинский каннабис – это сорта конопли, которые с помощью химических соединений (отдельных видов каннабиноидов) могут положительно влиять на нервную систему человека (например, уменьшать хроническую боль и спазмы), но не имеют наркотического действия.

В Европе и Америке показатель содержания ТГК составляет 0,2% и 0,3%, а мы не можем выйти за пределы 0,08%. Такие ограничения по закону. Хотя у нас есть возможность создавать сорта, которые могут иметь 1,5 – 2% КБД. И это были бы действительно стабильные сорта медицинского направления, которые могут лечить,

– рассказал доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела селекции семеноводства конопли Вячеслав Вировец.

В Украине по состоянию на июль 2021 год распространение, продажа или хранение медицинского каннабиса является незаконным. Верховная Рада 13 июля провалила голосование законопроекта № 5596, в котором предлагалось предоставить больным доступ к медицинскому каннабису в Украине и урегулировать его обращение.

На Сиверщине выращивают коноплю / Фото Романа Маткова, Ukraїner

Таким образом примерно 2 миллиона украинцев, которые требуют лекарств на основе медицинского каннабиса, ждут доработки законопроекта.

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"Сейчас в науке остались только энтузиасты. Многие сотрудники получают научную степень и ищут высокооплачиваемую работу. Нашим теплицам по 30 – 35 лет. Это обычные теплицы, которые мы приспособили под коноплю, но уже и они нуждаются в регламентном ремонте", – сказал Вировец.

Впрочем сотрудники убеждены – подобной институции нет нигде в мире. Несмотря на трудности, для многих их деятельность давно стала не просто работой, а особым делом, которое приносит удовольствие и может помогать людям.

Где в Украине есть конопли: смотрите видео Ukraїner