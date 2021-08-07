Их статус определяет закон "О коренных народах Украины". Он вступил в силу только в июле 2021 года.
Стоит прочитать Хутор Обирок: Ukraїner рассказал о переоткрытии заброшенного села
В течение нескольких последних лет команда Ukraїner исследует в экспедициях многообразие культур, которые сосуществуют на территории Украины.
Результатом стала серия из почти 30 познавательных историй о жизни, порой трагических причинах миграций, быте и культуре, ремеслах и искусстве, интересных инициативах представителей различных национальных сообществ и коренных народов Украины.
Крымские татары
Крымские татары – коренной народ Украины тюркского происхождения, который сформировался на Крымском полуострове и в степной Украине. Они пережили 3 изгнания с родины:
- в XVIII веке Крымское ханство захватила Российская империя;
- в 1944 году советская власть депортировала их в Центральную Азию;
- уже в 2014 году Россия оккупировала Крым.
Несмотря на то, что крымские татары не знали покоя, они все же сумели сохранить свой язык, богатую культуру и традиции. Большая часть крымских татар имеют активную гражданскую позицию, отстаивая украинский Крым. Именно от них сегодня чаще всего можно услышать фразу: "Крым – это Украина!".
Что и как празднуют
Крымские татары исповедуют ислам, поэтому отмечают большинство праздников мусульманского мира, среди которых – Ураза-байрам. Это праздник разговения, который завершает 30-дневный пост от рассвета до заката в течение месяца Рамадан.
Наиболее священной считают 27 ночь месяца Рамадан, которая носит название ночь аль-Кадр или "Кадыр геджеси". Считается, что именно этой ночью мусульманам дарили Коран. К ней готовятся несколько дней: убирают дом, кладбище, наряжаются в новую одежду и тому подобное. За день до праздника отмечают "Арефе геджеси" или День Арафат.
Обычно вечером готовят праздничную еду: слоеные лепешки "катлама", чебуреки, сладости. На полуострове крымские татары всегда все праздники отмечали в семейном кругу. На материке же в основном устраивают мероприятия на базе мечетей. Празднование начинается с праздничного намаза – ежедневной молитвы, которую крымские татары совершают 5 раз в день.
Больше о крымских татарах: смотрите видео
Караимы
Караимы – коренной тюркоязычный народ Украины, который проживает на территории Крымского полуострова с XIII века. Сегодня его представителей осталось там примерно около тысячи. Стержнем караимского сообщества являются их верования: они признают Тору, отказываясь от ее догматических трактовок религиозными учреждениями, так как считают, что интерпретировать Священное Писание должен тот, кто его читает.
На материковой части Украины крупнейшая караимская община действует в Мелитополе, единственная действующая караимская кенаса – в Харькове. В Киеве, Галиче и Луцке остались отдельные представители некогда мощных сообществ.
Что едят караимы
В Крыму, Мелитополе и в литовских караимских сообществах готовят традиционные пирожки с мясом – "Эт аяклак". Представительницы мелитопольской общины считают, что их пирожки заслуживают быть включенными в список нематериального наследия ЮНЕСКО, и прилагают усилия, чтобы караимский пирожок туда попал.
Интересно Ukraїner исследует украинскую Австралию: интересная история Ольги Олейниковой
В целом караимская кухня похожа на еврейскую, но имеет ряд различий и уникальных блюд – это показывает взаимосвязь между иудейским и тюркским происхождением сообщества.
Например, караимы имеют несколько другой рецепт мацы: в отличие от иудейской, где она прессованная, без молока и муки, – у караимов маца круглая, на воде, молоке и сметане. Известны также традиционный картофельный пирог с мясом, который у караимов называется бульбуляк, а еще кибин – пирог, начиненный рисом, луком и мясом утки.
Больше о караимах: смотрите видео
Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.