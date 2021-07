Героиней Ukraїner стала украинка Ольга Олейникова, которая уже почти 10 лет живет и работает в Австралии. Социолог приехала в Австралию в 2012 году учиться в аспирантуре Сиднейского университета (The University of Sydney) и изучать украинскую миграцию.

По ее словам, меньше всего информации было о тех, кто выезжал в Австралию с начала постсоветского периода, поэтому она сосредоточилась именно на этой волне.

Исследовательница собрала 56 историй украинских мигрантов с 1991 года до 2016 года и написала книгу Life Strategies of Migrants from Crisis Regimes: Achiever or Survivor? ("Жизненные стратегии мигрантов из кризисных режимов: достижение или выживание?").

Моя книга – первая, где описано, кто же такие эти люди, которые сейчас приезжают из независимой Украины: чем они занимаются, чем живут, как видят будущее, какие у них идентичности,

– рассказала автор.

В Австралии девушка открыла исследовательско-аналитический центр "Украинская демократическая инициатива" и основала стартап Persollo.

Она преподает в Сиднейском университете и организует стипендиальные программы для студентов из Украины. Олейникова убеждена, что менять родную страну можно из любой точки планеты.



Почти 10 лет Олейникова живет и работает в Австралии / Фото Владимира Чепелля

"Мы создали гостевые стипендии в UDI, чтобы люди приехали в Австралию, получили свой опыт, поехали обратно домой и что-то меняли дома", – сказала Олейникова.

Как директор UDI она входит в экспертную комиссию Национального фонда исследований Украины – так помогает определять лучшие исследовательские проекты, которые будут реализованы при государственной поддержке.

Также преподает в Сиднейском технологическом университете. В своей работе она всегда иллюстрирует все примерами из Украины, ведь благодаря родителям всегда знает, что происходит на Родине.



Украина не ассоциируется с бедностью, – Олейникова / Фото Владимира Чепелля

В Австралии выросла узнаваемость Украины

После Революции Достоинства узнаваемость Украины в Австралии возросла. Хотя к украинцам всегда было хорошее отношение за их профессионализм и трудолюбие.

Те, кто знаком здесь с украинцами, говорят, что в основном это опытные люди, это специалисты. То есть Украина не ассоциируется с неквалифицированными людьми или бедностью,

– заметила Олейникова.

Вместе с проектами, направленными на развитие демократии в Украине и реализацию новых исследований, она развивает Persollo, стартап, который уже стал полноценным бизнесом. Это продукт, помогающий покупать в один клик. Среди клиентов:

New Balance;

Sunglass Hut;

OMD.

Команда Persollo состоит преимущественно из украинцев. В Австралии девушка видит для себя больше ресурсов помогать Украине, а создавая рабочие места вносит свой вклад в развитие украинских специалистов.

