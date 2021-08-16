Спеціалісти цієї науково-дослідної організації вивели кілька десятків абсолютно нових сортів конопель, а також покращують наявні види і процеси їхньої обробки. Деякі народжені тут сорти популярні в багатьох країнах світу, а працівники організації відомі у міжнародних наукових товариствах.

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Канати, шнури, тканини, парусина, мішковина – далеко не повний перелік речей, що здавна виготовляли з конопляних волокон. Сьогодні коноплі застосовують у:

промисловості;

будівництві;

сільському господарстві;

харчуванні.

Науковці Глухівського інституту одні з перших у світі почали працювати з медичними сортами конопель. Наразі виведені там зразки визнані такими, що мають найменший вміст наркотичних речовин.

Медичний канабіс – це сорти конопель, які за допомогою хімічних сполук (окремих видів канабіноїдів) можуть позитивно впливати на нервову систему людини (наприклад, зменшувати хронічний біль і спазми), але не мають наркотичної дії.

В Європі й Америці показник вмісту ТГК складає 0,2% і 0,3%, а ми не можемо вийти за межі 0,08 %. Такі обмеження по закону. Хоча в нас є можливість створювати сорти, які можуть мати 1,5 – 2 % КБД. І це були б дійсно стабільні сорти медичного напрямку, які можуть лікувати,

– розповів доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник відділу селекції насінництва конопель В'ячеслав Вировець.

В Україні станом на липень 2021 року розповсюдження, продаж чи зберігання медичного канабісу є незаконним. Верховна Рада 13 липня провалила голосування законопроєкту № 5596, в якому пропонувалося надати хворим доступ до медичного канабісу в Україні та урегульовувався б його обіг.

На Сіверщині вирощують коноплю / Фото Романа Маткова, Ukraїner

Таким чином приблизно 2 мільйони українці, які потребують ліків на основі медичного канабісу, чекають на доопрацювання законопроєкту.

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"Зараз в науці залишилися тільки ентузіасти. Багато співробітників отримують науковий ступінь і шукають оплачуванішу роботу. Нашим теплицям по 30 – 35 років. Це звичайні теплиці, які ми пристосували під коноплі, але вже й вони потребують регламентного ремонту", – сказав Вировець.

Втім співробітники переконані – подібної інституції немає ніде у світі. Попри труднощі, для багатьох їхня діяльність давно стала не просто роботою, а особливою справою, яка приносить задоволення і може допомагати людям.

Де є коноплі в Україні: дивіться відео Ukraїner