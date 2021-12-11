Каждый из сезонов подкаста "Завези меня" будет рассказывать о выбранных местах. В частности речь идет о тех, которые Ukraїner уже исследовали в экспедициях.

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О замках и крепостях

Первый подкаст будет о замках и крепостях Украины.

В экспедициях по Украине мы фиксировали, какими являются твердыни сегодня, впрочем, только некоторые из них попали в наши мультимедийные материалы на сайте,

– поделились создатели.

По их словам, истории будут звучать знакомыми вам голосами, которые дают возможность говорить этим зданиям. Каждый из выпусков подкаста может стать вашим личным проводником в самые интересные места.

Тизер подкаста "Завези меня": смотрите видео Ukraїner

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