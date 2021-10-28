Схоже до весни 2020-го, – Андрій Москаленко про карантин у Львові

Заступник мера розповів, що у Львові будуть більш суворі обмеження, ніж запропонував уряд. Вони будуть схожі до тих, що діяли навесні 2020 року. Наприклад, влада пропонує закрити заклади харчування та промислові ринки і дозволити працювати їм лише навинос.

За словами заступника мера, у Львові планують суворий локдаун. Про можливі суворі обмеження він розповів 27 жовтня.

До теми Львів з 30 жовтня перейде у червону зону

Заклади можуть працювати навинос

Ввести суворіші обмеження міська влада вирішила після того, як до чиновників звернулися львівські лікарі, які лікують хворих на коронавірус. Москаленко каже, якщо не ввести жорсткий карантин, то вже за тиждень ліжок у лікарнях може не вистачити навіть для важко хворих.

З огляду на це, міська влада запропонувала суворіші правила, але їх ще має затвердити комісія. Наприклад, заклади харчування та непродовольчі ринки працюватимуть лише навинос. Хоч раніше мовилося про те, що вони зможуть працювати повноцінно, коли весь персонал і відвідувачі вакциновані. Тобто у Львові пропонують запровадити суворий локдаун, який діяв навесні у 2020 році.

Пропонується, власне, визначити роботу закладів громадського харчування лише навинос, як це було в момент жорсткого локдауну – зараз ми обговорюємо цю пропозицію. Пропонується обмежити діяльність промислових, тобто не продовольчих ринків теж з роботою навинос,

– каже заступник мера.

Москаленко додав, що наразі червону зону хочуть запровадити на 2 тижні. Упродовж цього часу влада буде спостерігати за ситуацією з коронавірусом і вирішить, чи продовжувати карантин, чи ні.

Коронавірус в Україні