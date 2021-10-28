По словам заместителя мэра, во Львове планируют строгий локдаун. О возможных строгих ограничениях он рассказал 27 октября.

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Заведения могут работать навынос

Ввести более строгие ограничения городские власти решили после того, как к чиновникам обратились львовские врачи, которые лечат больных коронавирусом. Москаленко говорит, если не ввести жесткий карантин, то уже через неделю коек в больницах может не хватить даже для тяжело больных.

Учитывая это, городские власти предложили более строгие правила, но их еще предстоит утвердить комиссии. К примеру, заведения питания и непродовольственные рынки будут работать только навынос. Хотя раньше говорилось о том, что они смогут работать полноценно, когда весь персонал и посетители вакцинированы. То есть, во Львове предлагают ввести строгий локдаун, который действовал весной 2020 года.

Предлагается, собственно, определить работу общепита только навынос, как это было в момент жесткого локдауна – сейчас мы обсуждаем это предложение. Предлагается ограничить деятельность промышленных, то есть не продовольственных рынков тоже с работой на вынос,

– говорит заместитель мэра.

Москаленко добавил, что красную зону сейчас хотят ввести на 2 недели. В течение этого времени власти будут наблюдать за ситуацией с коронавирусом и решат, продолжать карантин или нет.

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