По словам заместителя мэра, во Львове планируют строгий локдаун. О возможных строгих ограничениях он рассказал 27 октября.
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Заведения могут работать навынос
Ввести более строгие ограничения городские власти решили после того, как к чиновникам обратились львовские врачи, которые лечат больных коронавирусом. Москаленко говорит, если не ввести жесткий карантин, то уже через неделю коек в больницах может не хватить даже для тяжело больных.
Учитывая это, городские власти предложили более строгие правила, но их еще предстоит утвердить комиссии. К примеру, заведения питания и непродовольственные рынки будут работать только навынос. Хотя раньше говорилось о том, что они смогут работать полноценно, когда весь персонал и посетители вакцинированы. То есть, во Львове предлагают ввести строгий локдаун, который действовал весной 2020 года.
Предлагается, собственно, определить работу общепита только навынос, как это было в момент жесткого локдауна – сейчас мы обсуждаем это предложение. Предлагается ограничить деятельность промышленных, то есть не продовольственных рынков тоже с работой на вынос,
– говорит заместитель мэра.
Москаленко добавил, что красную зону сейчас хотят ввести на 2 недели. В течение этого времени власти будут наблюдать за ситуацией с коронавирусом и решат, продолжать карантин или нет.
Коронавирус в Украине
- За последние сутки в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
- Среди больных 1 830 детей и 477 медработников.
- В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса.
- От осложнений болезни, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.