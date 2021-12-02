Сільська вулиця на Львівщині потрапила до Книги рекордів як найдовша в Україні

Спеціалісти Книги рекордів України зафіксували, що вулиця Шевченка у бойківському селі Орів на Львівщині дійсно є найдовшою в Україні. Єдина сільська вулиця має довжину 14 кілометрів.

Експерти поїхали у село Орів за 100 кілометрів від Львова та побували на вулиці, де зведені кожна з 855 хат. Після перевірки довжини вулиці представники Книги рекордів надали губернатору Львівщини Максиму Козицькому відповідний диплом.

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Документ про нагороду підписала генеральна директорка Книги рекордів України Ганна Крисюк.

Жителі Орова очікують на покращення

Місцеві мешканці кажуть, що тепер їх село може стати відомим на всю Україну.

Вони сподіваються на ремонт дороги, яку востаннє відновлювали у 1970-х.

Також жителі Орова хочуть, аби до них їхало більше туристів, оскільки у селі є на що подивитись.

За словами старости села Тетяни Сухроменди, в Орові є готелі, садиби зеленого туризму та мальовнича природа. При цьому побачити все можна на тій самій єдиній вулиці.

Крім того, орівчани пишаються давньою історією села. Тут розташований бойківський храм, зведений ще у XIX столітті. У місцевій школі колись працював керівник греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Незабаром наприкінці найдовшої вулиці України встановлять оглядовий майданчик. У планах громади – прокладання туристичних маршрутів до Тустанських скель та Східниці.

Дивіться відео про Орів та найдовшу вулицю України: