Експерти поїхали у село Орів за 100 кілометрів від Львова та побували на вулиці, де зведені кожна з 855 хат. Після перевірки довжини вулиці представники Книги рекордів надали губернатору Львівщини Максиму Козицькому відповідний диплом.
Дивіться також Наслідки "голодної туси": у львівському Будинку вчених не проводитимуть святкувань у траурні дні
Документ про нагороду підписала генеральна директорка Книги рекордів України Ганна Крисюк.
Жителі Орова очікують на покращення
- Місцеві мешканці кажуть, що тепер їх село може стати відомим на всю Україну.
- Вони сподіваються на ремонт дороги, яку востаннє відновлювали у 1970-х.
- Також жителі Орова хочуть, аби до них їхало більше туристів, оскільки у селі є на що подивитись.
За словами старости села Тетяни Сухроменди, в Орові є готелі, садиби зеленого туризму та мальовнича природа. При цьому побачити все можна на тій самій єдиній вулиці.
Крім того, орівчани пишаються давньою історією села. Тут розташований бойківський храм, зведений ще у XIX столітті. У місцевій школі колись працював керівник греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Незабаром наприкінці найдовшої вулиці України встановлять оглядовий майданчик. У планах громади – прокладання туристичних маршрутів до Тустанських скель та Східниці.
Дивіться відео про Орів та найдовшу вулицю України: