Сімейна банда: 2 закарпатки пограбували у під'їзді львів'янку

У Львові матір та донька у під'їзді напали на 68-річну львів'янку. Зловмисниці вкрали у неї гроші та мобільний телефон.

Правоохоронці вже затримали жінок. Їм загрожує в'язниця.

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Матір з донькою пограбували львів'янку

До правоохоронців за допомогою 18 грудня звернулась 68-річна львів'янка. Жінка повідомила, що напередодні приблизно о 18:00 на неї напали у під'їзді будинку, де вона проживає.

Невідомі закрили пенсіонерці очі шарфом та відібрали мобільний телефон і гроші. Після цього нападниці втекли. Правоохоронці встановили особи зловмисниць. Нами виявились жительки Закарпатської області – 34-матір та її 18-річна донька.



Закарпатки пограбували пенсіонерку в під'їзді / Фото поліції Львівщини

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Зловмисницям загрожує тюремне ув'язнення

Правоохоронці затримали нападниць. У жінок вилучили речові докази, які підтверджують причетність до пограбування львів'янки.

Слідчі повідомили затриманим про підозру в грабежі. Зловмисницям загрожує від 4 до 6 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.