Правоохранители уже задержали женщин. Им грозит тюрьма.
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Мать с дочерью ограбили львовянку
К правоохранителям за помощью 18 декабря обратилась 68-летняя львовянка. Женщина сообщила, что накануне около 18:00 на нее напали в подъезде дома, где она проживает.
Неизвестные закрыли пенсионерке глаза шарфом и отобрали мобильный телефон и деньги. После этого нападавшие скрылись. Правоохранители установили личности злоумышленниц. Ими оказались жительницы Закарпатской области – 34-мать и ее 18-летняя дочь.
Жительницы Закарпатья ограбили пенсионерку в подъезде / Фото полиции Львовской области
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Злоумышленницам грозит тюремное заключение
Правоохранители задержали нападающих. У женщин изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность к ограблению львовянки.
Следователи сообщили задержанным о подозрении в грабеже. Злоумышленницам грозит от 4 до 6 лет в тюрьме.
В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все происшествия преступления.