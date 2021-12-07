Оперативники уголовного розыска задержали женщину в столице. Ей уже сообщили о подозрении.

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Львовянина ограбили в пункте обмена

Правоохранителям 29 ноября позвонил обеспокоенный львовянин. Он рассказал, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него деньги и сбежала.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники уголовного розыска полиции, следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции. Правоохранители установили, что пострадавший хотел обменять 19 тысяч долларов. Кассирша взяла деньги и вышла через задний выход.



Мужчину ограбили в обменнике / Фото полиции Львовской области

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Женщина открыла в центре Львова фиктивный пункт обмена

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастна 37-летняя киевлянка. Злоумышленница вместе с сообщниками заранее арендовали помещение в центре Львова. Там они обустроили фиктивный обменный пункт с имитационными средствами – таблицей с курсом валют, аппаратом для пересчета денег, фальшивой наличностью и тому подобное.

Кассирша пользовалась париком черного цвета и использовала поддельные документы. Чтобы найти потенциальную жертву, она подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы валюты, предлагая заниженный курс.



Пункт обмена был фиктивным / Фото полиции Львовской области

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Злоумышленницу разыскали в Киеве

Правоохранители изучили видео с камер наблюдения системы "Безопасная Львовщина" и установили съемную квартиру, в которой жила злоумышленница во Львове, и ее авто. Во время обысков в квартире женщины в Киеве 6 декабря полицейские нашли и изъяли вещественные доказательства ее преступной деятельности.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в "мошенничестве, совершенном в крупных размерах". Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 3 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить обстоятельства произошедшего и всех причастных.

Заметьте! Полицейские призывают всех, кто стал жертвой подобных махинаций, позвонить на линию 102. Следует быть крайне осторожными при осуществлении валютных операций и не соблазняться низким курсом.



Злоумышленницу задержали в Киеве / Фото полиции Львовской области



Женщине грозит тюрьма / Фото полиции Львовской области