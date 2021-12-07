Касирка львівського пункту обміну вкрала у клієнта 19 тисяч доларів

Оперативники карного розшуку затримали жінку в столиці. Їй вже повідомили про підозру.
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Львів'янина пограбували у пункті обміну
Правоохоронцям 29 листопада зателефонував стурбований львів'янин. Він розповів, що в одному з обмінних пунктів Львова, на вулиці Під Дубом, касирка взяла у нього гроші й втекла.
На місце події негайно виїхали оперативники карного розшуку поліції, слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції. Правоохоронці встановили, що постраждалий хотів обміняти 19 тисяч доларів. Касирка взяла гроші та вийшла через задній вихід.
Чоловіка пограбували в обміннику / Фото поліції Львівщини
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Жінка відкрила у центрі Львова фіктивний пункт обміну
Правоохоронці з'ясували, що до злочину причетна 37-річна киянка. Зловмисниця разом зі спільниками заздалегідь орендували приміщення у центрі Львова. Там вони облаштували фіктивний обмінний пункт з імітаційними засобами – таблицею із курсом валют, апаратом для перерахунку грошей, фальшивою готівкою тощо.
Касирка користувалася перукою чорного кольору та використовувала підроблені документи. Щоб знайти потенційну жертву вона подавала онлайн-оголошення про обмін великої суми валюти, пропонуючи занижений курс.
Пункт обміну був фіктивним / Фото поліції Львівщини
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Зловмисницю розшукали у Києві
Правоохоронці вивчили відео з камер спостереження системи "Безпечна Львівщина" та встановили орендовану квартиру, в якій жила зловмисниця у Львові, та її авто. Під час обшуків у помешканні жінки у Києві 6 грудня поліцейські знайшли та вилучили речові докази її злочинної діяльності.
Слідчі повідомили затриманій про підозру в "шахрайстві, вчиненому у великих розмірах". Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити обставини події та усіх причетних.
Зловмисницю затримали у Києві / Фото поліції Львівщини
Жінці загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини