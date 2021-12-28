Скандальні картини Шевченка в "Дзиґа": з'явився коментар мережі "!FEST"

Користувачі мережі обурилась картинами у львівському артцентрі "Дзиґа". Згодом її представники заявили, що не хотіли нікого образити.

Детальніше про це розповів у коментарі 24 каналу PR-директор мережі "!FEST" Тарас Маселко. Саме до цієї мережі входить заклад, довкола якого виникли дискусії. Мовиться про показ полотен із зображенням українських митців, яке здалися багатьом "знущанням з української культури".

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Висіли там і раніше

За словами чоловіка, полотна не були новою експозицією, а висіли на стінах їхньої галереї досить давно. Вони залишилися після мистецького фестивалю Avangard.festival, що там проходив.

Маселко зауважив, у "Дзизі" це є нормальною практикою. Твори після таких подій часто залишаються та їх виставляють на продаж. Тому вони ще тривалий час є доступними не лише для придбання, а й для перегляду всіх охочих.

Тепер висітимуть не там

Слід зазначити, що після суспільного резонансу, картини все ж почали зникати зі стін "Дзиґи". Багато з них майже одразу придбали, тому полотна стали частинами приватних колекцій. Відтак, невдоволеність користувачів фейсбуку виявилась корисною для артдилерів.



Тарас Шевченко в незвичному амплуа / Фото з фейсбуку Валерія Потюка

Нікого не хотіли образити

Маселко акцентував на тому, що це мистецтво та воно не може всім подобатися. Мовляв, емоції, що викликає твір, є індивідуальними в кожної людини.

В жодному разі не було на меті зачепити чиїсь національні почуття чи цінності. Такі роботи є способом авторів показати те чи інше бачення. Тобто їхній спосіб розтлумачити те, що на їхню думку є актуальним,

– сказав PR-директор мережі.

Окрім цього, він додав, що не може давати оцінку мистецтву, оскільки це буде лише суб'єктивна позиція. Щодо конкретних зображень Шевченка, то, на його думку, це беззмістовне обурення. Адже постать Кобзаря є значно глибшою, ніж здається в рамках сформованого образу.



Одна з картин, які обурили користувачів / Фото з фейсбуку Валерія Потюка

Також Маселко зазначив, що в "Дзизі" готові сприймати будь-яку критику виставлених творів. Проте це, ймовірно, поширюється передусім на фахову оцінку.

Коротко про цей скандал

Картини набули розголосу 26 листопада, коли їх оприлюднили. Користувачі фейсбуку реагували на творчість вкрай негативно. Вони писали, що це не лише демонструє занепад українського мистецтва. Багатьом це здалося образливим, адже нібито паплюжить образ митців.

Мовилося не лише про зображення Тараса Шевченка, а й Лесі Українки та Івана Франка. Вони там постали героями відомих картин – "Американська готика" Вуда та автопортрета Ван Гога.



"Обурливий" Франко-Ван Гог / Фото з фейсбуку Валерія Потюка