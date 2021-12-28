Подробнее об этом рассказал в комментарии 24 каналу PR-директор сети "!FEST" Тарас Маселко. Именно в эту сеть входит заведение, вокруг которого возникли дискуссии. Речь идет о показе полотен с изображением украинских художников, которое показались многим "издевательством над украинской культурой".

Об этом Шевченко стал Мона Лизой: сеть возмутила выставка львовского арт-центра "Дзига"

Висели там и раньше

По словам мужчины, полотна не были новой экспозицией, а висели на стенах их галереи достаточно давно. Они остались после художественного фестиваля Avangard.festival, что там проходил.

Маселко отметил, в "Дзиге" это является нормальной практикой. Произведения после таких событий часто остаются и их выставляют на продажу. Поэтому они еще долгое время доступны не только для приобретения, но и для просмотра всех желающих.

Теперь будут висеть не там

Следует отметить, что после общественного резонанса, картины все же начали исчезать со стен "Дзиги". Многие из них почти сразу приобрели, поэтому полотна стали частями частных коллекций. Следовательно, недовольство пользователей фейсбука оказалось полезным для арт-дилеров.

Тарас Шевченко в необычном амплуа / Фото из фейсбука Валерия Потюка

Никого не хотели обидеть

Маселко акцентировал на том, что это искусство и оно не может всем нравиться. Мол, эмоции, которые вызывают произведения, индивидуальные у каждого человека.

Ни в коем случае не было целью задеть чьи-то национальные чувства или ценности. Такие работы являются способом авторов показать то или иное видение. То есть их способ растолковать то, что по их мнению является актуальным,

– сказал PR-директор сети.

Кроме этого, он добавил, что не может давать оценку искусству, поскольку это будет лишь субъективная позиция. Что касается конкретных изображений Шевченко, то, по его мнению, это бессодержательное возмущение. Ведь фигура Кобзаря значительно глубже, чем кажется в рамках сложившегося образа.

Одна из картин, которые возмутили пользователей / Фото из фейсбука Валерия Потюка

Также Маселко отметил, что в "Дзыге" готовы воспринимать любую критику выставленных произведений. Однако это, вероятно, распространяется прежде всего на профессиональную оценку.

Коротко об этом скандале

Картины получили огласку 26 ноября, когда их обнародовали. Пользователи фейсбука реагировали на творчество крайне негативно. Они писали, что это не только демонстрирует упадок украинского искусства. Многим это показалось оскорбительным, ведь якобы порочит образ художников.

Речь шла не только об изображении Тараса Шевченко, но и Леси Украинки и Ивана Франко. Они там предстали героями известных картин – "Американская готика" Вуда и автопортрета Ван Гога.

"Возмутительный" Франко-Ван Гог / Фото из фейсбука Валерия Потюка