А вот Иван Франко в работах художника примерил на себя образ Ван Гога. Вероятно, автор хотел переосмыслить восприятие фигур известных украинских художников. Однако многие фейсбучные пользователи не восприняли его полотна.

В Днепре вспыхнул известный арт-центр "Квартира": фото последствий пожара

"Издевательство над культурой"

Огласку выставка приобрела 26 декабря. В этот день о ней написал пользователь Валерий Потюк. Впоследствии под публикацией появилось много комментариев, и ей заинтересовались СМИ.

Маразм, откровенный цинизм и издевательство над украинской культурой и историей! Одним словом – конч*ные. А культурная среда и национальное сознание запиханы в "жо*у",

– сказал автор сообщения.

Фото возмутивших мужчину работ также были прикреплены. Следует отметить, что комментаторы также не скупились на ругань и обиды в сторону организаторов выставки. Якобы Львов "плохо кончит, если подобная бесовщина не прекратится".

Что именно на холстах

Кроме Шевченко-Мона Лизы, там были и другие его портреты. На них сделали разные провокационные надписи. К примеру, холст с закрашенными глазами Кобзаря произносит "шось ви б**ть перегнули з тою журбою". Тоже автор сообщения акцентировал на работе с розовой надписью "ти стогнатимеш, як Дніпро". Там поэт похож на рэпера: с обнаженным торсом, в шубе и татуировкой на лице.

Экспозиция "Дзыги", которая вызвала возмущение / Фото Валерия Потюка

Тоже не забыл автор полотен и о Лесе Украинке. Ее изобразили на римейке картины "Американская готика". Там художница стоит рядом с тем же Шевченко, который держит в руках вилы.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала уже попытались связаться с представителями "Дзиги", чтобы узнать их позицию относительно возмущения сети. Но они пообещали предоставить комментарий позже. Когда это сделают, мы сразу об этом сообщим.

Что известно о "Дзиге" Это креативное пространство, где создаются и реализовываются разнообразные проекты и художественные акции. Параллельно "Дзига" всегда была заведением, которое расположено на Армянской улице во Львове. В 2018 году вокруг художественного центра уже было негодование. Тогда его вызвала перепродажа художественного объединения сетевому бизнесу "!FEST". Представители творческой среды тогда переживали, что потеряют знакомый им художественный Львов.

Читайте полный текст сообщения пользователя Валерия Потюка:

Посетили "Дзигу" и я понял в очередной раз Фестовский маразм и откровенный цинизм и издевательство над украинской культурой и историей! Одним словом – конч*ные! А культурная среда и национальное сознание запиханы в "жо*у". Вернее интеллигенция в нее залезла и жрет го*но! Мерзость, которая визжит о патриотизме и сознании? Оботритесь от дерьма в котором вы утонули. *б вашу м**ь, у**ды недоделанные, фест скоты!!!!!!