Скандальний будинок на Міцкевича у Львові виставили на продаж

Колишнє приміщення Укрсоцбанку, що на площі Міцкевича, 10, виставили на продаж. Його попередня вартість становить 266 мільйонів гривень.

Крім приміщень бізнес-центру, покупець отримає податковий кредит у розмірі 35 мільйонів гривень. На сайті "Прозоро. Продажі" зазначили, що приміщення після капітальної реконструкції.

До теми В Україні росте попит на коворкінги: в чому причина популярності

Загальна площа будинку 4 574,8 квадратних метри. Він розташовється в самому центрі Львова.

Коли продадуть будинок

Пропозиції від покупців приймають вже з 13 січня. Сам аукціон запланували провести 19 квітня 2022 року.

Будівля з 11 грудня 2017 року належить ТОВ "Сі Бі Ель". Бенефіціарним власником є киянин В'ячеслав Константіновський.

На Львівщині викупили палац

Приміщення Укрсоцбанку з'явилося у 2005 році. Місцеві жителі скаржились на те, що об'єкт не вписується в архітектурний ансамбль. Раніше тут була кам'яниця, яку звели у 1830 році. Вона згоріла під час пожежі 1991 року.

У Підгірцях на Львівщині 3 родини викупили занедбаний старовинний палац Яблоновських-Бруницьких, що є пам'яткою місцевого значення. Люди почали відновлювати його власними силами.