Помимо помещений бизнес-центра покупатель получит налоговый кредит в размере 35 миллионов гривен. На сайте "Прозорро. Продажи" отметили, что помещение после капитальной реконструкции.

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Общая площадь дома 4574,8 квадратных метра. Он находится в самом центре Львова.

Когда продадут дом

Предложения от покупателей принимают с 13 января. Сам аукцион планируют провести 19 апреля 2022 года.

Здание с 11 декабря 2017 года принадлежит ООО "Си Би Эль". Бенефициарный владелец – киевлянин Вячеслав Константиновский.

Справка. Здание Укрсоцбанка появилось в 2005 году. Местные жители жаловались, что объект не вписывается в архитектурный ансамбль. Ранее здесь был каменный дом, который возвели в 1830 году. Он сгорел во время пожара в 1991 году.

Во Львовской области выкупили дворец

В Подгорцах Львовской области 3 семьи выкупили заброшенный старинный дворец Яблоновских-Бруницких, памятник местного значения. Люди начали восстанавливать его своими силами.