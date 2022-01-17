Помимо помещений бизнес-центра покупатель получит налоговый кредит в размере 35 миллионов гривен. На сайте "Прозорро. Продажи" отметили, что помещение после капитальной реконструкции.
К теме В Украине растет спрос на коворкинги: в чем причина популярности
Общая площадь дома 4574,8 квадратных метра. Он находится в самом центре Львова.
Когда продадут дом
Предложения от покупателей принимают с 13 января. Сам аукцион планируют провести 19 апреля 2022 года.
Здание с 11 декабря 2017 года принадлежит ООО "Си Би Эль". Бенефициарный владелец – киевлянин Вячеслав Константиновский.
Во Львовской области выкупили дворец
В Подгорцах Львовской области 3 семьи выкупили заброшенный старинный дворец Яблоновских-Бруницких, памятник местного значения. Люди начали восстанавливать его своими силами.