Крім приміщень бізнес-центру, покупець отримає податковий кредит у розмірі 35 мільйонів гривень. На сайті "Прозоро. Продажі" зазначили, що приміщення після капітальної реконструкції.
До теми В Україні росте попит на коворкінги: в чому причина популярності
Загальна площа будинку 4 574,8 квадратних метри. Він розташовється в самому центрі Львова.
Коли продадуть будинок
Пропозиції від покупців приймають вже з 13 січня. Сам аукціон запланували провести 19 квітня 2022 року.
Будівля з 11 грудня 2017 року належить ТОВ "Сі Бі Ель". Бенефіціарним власником є киянин В'ячеслав Константіновський.
На Львівщині викупили палац
У Підгірцях на Львівщині 3 родини викупили занедбаний старовинний палац Яблоновських-Бруницьких, що є пам'яткою місцевого значення. Люди почали відновлювати його власними силами.