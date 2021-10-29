Спалахнула пожежа: у Львові п'яний водій зніс світлофор та влетів в огорожу

На Володимира Великого у Львові 26-річний водій Audi A4 зніс світлофор та в'їхав в огорожу церкви. Після зіткнення його автомобіль загорівся. На щастя, водій не постраждав.

Патрульні, які прибули на місце, негайно повідомили вогнеборців. Аварія сталася близько 4-ї години ранку 29 жовтня.

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На водія склали два протоколи

Чоловік, що врізався у світлофор та огорожу, є жителем Львова. Водія та його пасажирку помітили на дорозі. На щастя, вони не постраждали й зуміли вийти з автівки самі.

За даними ДСНС, пожежу, яка виникла в результаті аварії, загасили. Її локалізували о 03:39, та вже через 3 хвилини ліквідували.

У львів'янина виявили ознаки сп'яніння. Він зізнався, що вживав алкоголь, але від перевірки відмовився. На чоловіка склали два протоколи:

за статтею "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";

за статтею "порушення ПДР, що призвело до ДТП".

Автомобіль евакуювали на місця аварії.

Патрульні повідомляють, що за ніч проти 29 жовтня вони склали 9 протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння.

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