Патрульні, які прибули на місце, негайно повідомили вогнеборців. Аварія сталася близько 4-ї години ранку 29 жовтня.
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На водія склали два протоколи
Чоловік, що врізався у світлофор та огорожу, є жителем Львова. Водія та його пасажирку помітили на дорозі. На щастя, вони не постраждали й зуміли вийти з автівки самі.
За даними ДСНС, пожежу, яка виникла в результаті аварії, загасили. Її локалізували о 03:39, та вже через 3 хвилини ліквідували.
У львів'янина виявили ознаки сп'яніння. Він зізнався, що вживав алкоголь, але від перевірки відмовився. На чоловіка склали два протоколи:
- за статтею "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";
- за статтею "порушення ПДР, що призвело до ДТП".
Автомобіль евакуювали на місця аварії.
Нетверезий водій спричинив серйозну ДТП у Львові / Фото Патрульної поліції
Серйозна ДТП в Одесі
- 28 жовтня у Київському районі Одеси водій Hyundai врізався у Mazda.
- Унаслідок аварії постраждали 2 дітей, які перебували в Hyundai.
- Потерпілих відвезли до лікарні, але який їхній стан – не розповіли.
- На місці події працювали медики швидкої, патрульні та поліцейські зі слідчо-оперативної групи. За фактом аварії з потерпілими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.