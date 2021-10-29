Прибывшие на место патрульные немедленно сообщили пожарным. Авария произошла около 4 часов утра 29 октября.

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На водителя составили два протокола

Мужчина, врезавшийся в светофор и ограждение, житель Львова. Водителя и его пассажирку заметили на дороге. К счастью, они не пострадали и сумели выйти из автомобиля сами.

По данным ГСЧС, пожар, возникший в результате аварии, был потушен. Ее локализовали в 03:39 и уже через 3 минуты ликвидировали.

У львовянина обнаружили признаки опьянения. Он признался, что употреблял алкоголь, но от проверки отказался. На мужчину составили два протокола:

по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения";

по статье "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".

Автомобиль был эвакуирован с места аварии.

Обратите внимание! Патрульные сообщают, что за ночь на 29 октября они составили 9 протоколов на водителей с признаками опьянения.

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