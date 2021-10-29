Прибывшие на место патрульные немедленно сообщили пожарным. Авария произошла около 4 часов утра 29 октября.
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На водителя составили два протокола
Мужчина, врезавшийся в светофор и ограждение, житель Львова. Водителя и его пассажирку заметили на дороге. К счастью, они не пострадали и сумели выйти из автомобиля сами.
По данным ГСЧС, пожар, возникший в результате аварии, был потушен. Ее локализовали в 03:39 и уже через 3 минуты ликвидировали.
У львовянина обнаружили признаки опьянения. Он признался, что употреблял алкоголь, но от проверки отказался. На мужчину составили два протокола:
- по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения";
- по статье "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".
Автомобиль был эвакуирован с места аварии.
Нетрезвый водитель вызвал серьезное ДТП во Львове / Фото Патрульной полиции
Серьезное ДТП в Одессе
- 28 октября в Киевском районе Одессы водитель Hyundai врезался в Mazda.
- В результате аварии пострадали 2 детей, находившихся в Hyundai.
- Пострадавших отвезли в больницу, но какое их состояние – не рассказали.
- На месте происшествия работали медики "скорой", патрульные и полицейские из следственно-оперативной группы. По факту аварии с потерпевшими правоохранители должны открыть уголовное производство.