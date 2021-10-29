Прибывшие на место патрульные немедленно сообщили пожарным. Авария произошла около 4 часов утра 29 октября.

Обратите внимание В Киеве на одном месте произошло сразу два ДТП: травмированы пассажиры автобуса

На водителя составили два протокола

Мужчина, врезавшийся в светофор и ограждение, житель Львова. Водителя и его пассажирку заметили на дороге. К счастью, они не пострадали и сумели выйти из автомобиля сами.

По данным ГСЧС, пожар, возникший в результате аварии, был потушен. Ее локализовали в 03:39 и уже через 3 минуты ликвидировали.

У львовянина обнаружили признаки опьянения. Он признался, что употреблял алкоголь, но от проверки отказался. На мужчину составили два протокола:

  • по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения";
  • по статье "нарушение ПДД, повлекшее ДТП".

Автомобиль был эвакуирован с места аварии.

Нетрезвый водитель вызвал серьезное ДТП во Львове / Фото Патрульной полиции

Серьезное ДТП в Одессе

  • 28 октября в Киевском районе Одессы водитель Hyundai врезался в Mazda.
  • В результате аварии пострадали 2 детей, находившихся в Hyundai.
  • Пострадавших отвезли в больницу, но какое их состояние – не рассказали.
  • На месте происшествия работали медики "скорой", патрульные и полицейские из следственно-оперативной группы. По факту аварии с потерпевшими правоохранители должны открыть уголовное производство.