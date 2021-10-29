Как сообщают СМИ, один Mercedes, занимая левую полосу, подрезал другую легковушку.

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В больницу доставили 4 человека

Водитель второго Mercedes не успел среагировать и протаранил заднюю часть автомобиля. Машина вылетела из полосы и столкнулась с автобусом. Больше всего пострадали именно пассажиры общественного транспорта. Четырех из них доставили в больницу.

На месте ДТП работала полиция. Разбитые автомобили перегородили движение, поэтому на 1,5 часа это направление было заблокировано.

За 2 часа до аварии в отбойник влетели два автомобиля

Только за 2 часа до этой аварии на том же участке произошла другая. Audi на большой скорости догнало BMW. Такая гонка завершилась тем, что оба автомобиля влетели в отбойник. Хотя машины и получили серьезные повреждения, водители, к счастью, не травмировались.

Смотрите фото с места ДТП / Фото Магнолия-ТВ:

Мужчина протаранил авто известной актрисы

Отметим, что утром 27 октября в столице произошло необычное ДТП. Один из водителей умышленно протаранил легковушку актрисы Риммы Зюбиной. Владелец дорогого Lexus не просто нарушал правила, но еще и угрожал Зюбиной.