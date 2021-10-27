По словам звезды многих популярных сериалов, владелец крайне дорогой машины очень нагло нарушал правила дорожного движения, а также угрожал потерпевшей после аварии.

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Чем именно закончился инцидент, неизвестно. Скорее всего, на виновника аварии составили протокол о ДТП.

Требовал, чтобы ему уступили дорогу

Как отметила Зюбина, водитель Lexus выехал на встречную полосу, чтобы объехать пробку.

Машина актрисы не уступила место наглому водителю, поэтому он решил наказать тех, кому не нравится такое неуважение на дороге.

Внедорожник с днепровской регистрацией врезался в Nissan Leaf Зюбиной, после чего угрожал "разбить е**ло ее сыну".

В комментариях к посту актрисы в фейсбуке пользователи отметили, что каждый день видят сотни владельцев элитных машин, которые двигаются по встречке и считают, что все должны их пропускать.

Смотрите видео с места ДТП с участием Риммы Зюбиной: